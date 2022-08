FELTRE - Cinquantamila euro a favore della Nefrologia e dialisi del Santa Maria del Prato di Feltre. A tanto ammonta la donazione che un privato ha deciso di fare a favore del reparto feltrino e che sarà utilizzato per potenziare quelli che sono le attrezzature o i servizi che vengono offerti dal reparto stesso a favore degli utenti. Si tratta dell'ultima donazione arrivata a beneficio dell'ospedale di Feltre e che conferma ancora una volta l'attaccamento che c'è verso la struttura e la qualità delle cure offerte.

La donazione

Il 19 maggio scorso, negli uffici dell'azienda Ulss 1 Dolomiti, è arrivata una nota in cui un cittadino, che ha deciso di rimanere anonimo, ha espresso la volontà di donare 50mila euro da destinare specificatamente al reparto di Nefrologia e dialisi dell'ospedale di Feltre. Una donazione in memoria di un congiunto recentemente scomparso e che è stato seguito da questo reparto con passione, dedizione e professionalità. L'azienda ospedaliera non può che accogliere favorevolmente tale donazione, tant'è che ha già affidato allo studio notarile associato Maurizio Malvagna e Andrea Zamberland di Feltre l'incarico per la stipula dell'atto pubblico di donazione. Attualmente non è ancora stato deciso come queste risorse saranno investite, se per l'acquisto di attrezzature e macchinari per il reparto o se per il finanziamento di specifici progetti.

Il reparto

Quello che è certo è che il reparto di Nefrologia e dialisi porta avanti da tantissimi anni progetti innovativi volti al miglioramento delle cure e dei trattamenti per gli utenti. Tra questi ricordiamo l'attivazione dell'ambulatorio condiviso Nefro-cardiologico dello scompenso. Si tratta di un progetto di attività ambulatoriale che viene svolto a Feltre e prevede la gestione ambulatoriale condivisa multispecialistica cardiologica e nefrologica e la presa in carico di pazienti con scompenso cardiaco e insufficienza renale. Questi pazienti sono estremamente fragili e vanno incontro a frequenti ricoveri ospedalieri per le cure degli episodi di scompenso; pertanto la gestione multi-specialistica migliora questo risultato.

L'altra donazione

Sempre in questi giorni è stata fatta un'ulteriore donazione di mille euro, anch'essa da parte di un privato cittadino che ha deciso di rimanere anonimo e sempre in memoria di un congiunto recentemente scomparso, ma che è destinata al servizio di assistenza domiciliare infermieristica attivata presso il distretto di Feltre. Anche in questo caso l'Ulss Dolomiti non può che vedere positivamente questa donazione, che va a dare un aiuto concreto all'assistenza sul territorio, una delle frontiere che sempre più si cercherà di potenziare.