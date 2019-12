Addio all'attrice Donatella Ceccarello, grande interprete di Goldoni e Shakespeare

BELLUNO È scomparsa oggi, 27 dicembre 2019, l'attrice bellunese Donatella Ceccarello, volto noto del teatro italiano, grande interprete goldoniana e shakesperiana. Entrata nel professionismo nel 1962, Donatella Ceccarello ha lavorato nei principali teatri stabili italiani, diretta dai più importanti registi: da Giorgio Strehler al Piccolo di Milano, a Luchino Visconti al Teatro Stabile di Roma, in occasione della sua inaugurazione, con Il Giardino dei Ciliegi di Checov, da Luigi Squarzina a Sandro Sequi, e ancora Edgardo Siroli, Alfredo Arias, Benno Besson, Marco Bernardi, Franco Enriquez.



Ha lavorato al fianco di Mariangela Melato e Valeria Moriconi, e con Maurizio Scaparro è stata la Regina nel Riccardo II e la Siora Marta nelle Ultime Sere di Carnevale di Carlo Goldoni. Da Luchino Visconti, che la volle al suo fianco, Donatella Ceccarello apprese la cura della parola e imparò a difendere uno stile naturale, che diventò il suo tratto distintivo. Per la televisione diede corpo e voce a molti personaggi: la popolana, la regina, la donna borghese, la serva, la infermiera, la madre, la balia. Ha scritto diversi lavori teatrali portati in scena con la sua stessa regia. Nata il 6 giugno 1937 a Belluno, è morta a Roma, lasciando il figlio Marco. Ultimo aggiornamento: 15:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA