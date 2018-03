«Vorrei tanto abbracciare chi vede con gli occhi di mia figlia, aiutatemi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO «Vorrei tanto abbracciare chi vede con gli occhi di mia figlia - scrive papà Roberto -. Vi prego, aiutatemi, mi serve per placare la mia sofferenza». Il commovente appello arriva dal padre di Barbara Durastante, la 42enne di origine romana, che abitava a Borgo Pra, morta nello schianto del 17 dicembre scorso in via Vittorio Veneto.«Per sua volontà - scrive l’uomo - sono stati donati tutti gli organi». Erano circa le 21 quando la Fiat Uno condotta dall’amico e vicino di casa, Evandro Gonsalves Gahlardo, 39 anni, si schiantò contro un platano. Lui, con tasso alcolico di 3, si salvò. Lei morì sul colpo.