Grazie alle multe il Comune â€‹acquista un nuovo autovelox

DOMEGGE - Ammonta a 26mila euro, nel 2017, l'importo per le sanzioni amministrative fatte indi Cadore per le violazioni al Codice della strada. Così come prevede la normativa vigente la metà di quanto incassato, 13 mila euro, va utilizzata per interventi sulla viabilità, per la sicurezza. Il comune cadorino ha scelto di impiegare 6.500 euro per la manutenzione della viabilità comunale, altri 6.500 servono invece per pagare il noleggio dell'. Lo strumento che rileva la velocità che tanti malumori ha creato nell'estate scorsa quando, appena arrivato, ha colpito molti automobilisti in transito, residenti e turisti senza distinzione di sorta.