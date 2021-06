Dalla montagna al mare: riparte il servizio bus per Jesolo

BELLUNO - Dolomitibus informa che i bus per il mare ripartono da sabato 12 giugno 2021, il servizio verrà svolto in pool con la ditta veneziana ATVO. Per la gestione in sicurezza del viaggio, la prenotazione del posto è obbligatoria ed avviene in concomitanza all'acquisto del biglietto sul sito www.dolomitibus.it (pulsante “prenotazione linea mare”) o con l’acquisto diretto presso le biglietterie Dolomiti Bus di Belluno (da lunedì a venerdì 7.30 - 12.15 e 15.00 - 18.00 e il sabato 7.30 - 12.15) e di Feltre (da lunedì a sabato 8.00 - 12.00).

La linea Feltre – Belluno - Jesolo della Destra Piave è diretta, via Busche, Formegan. Alla stazione di Belluno sono programmate le coincidenze con Sinistra Piave e Agordino e, a Ponte nelle Alpi, con il Cadore. Da Belluno a Lido di Jesolo, la corsa Dolomiti Bus omette il transito a S. Donà di Piave che viene invece collegato dalla corsa ATVO, da S. Donà, con il trasbordo su altre corse, possono essere raggiunte Eraclea, Duna Verde, Porto S. Margherita, Caorle, Bibione e Lignano. Il ritorno serale, per entrambe le ditte, prevede sempre il transito a S. Donà.