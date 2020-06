BELLUNO - Perdita per oltre un milione e mezzo di euro, lavoratori lasciati a casa, servizio ridotto all'osso. Ieri mattina, mercoledì 24 giugno, oltre una settantina tra dipendenti, sindacati e sindaci sono scesi in piazza per chiedere a gran voce fondi straordinari per la montagna. Perchè Dolomitibus da sola non ce la fa a rialzarsi, le ferite lasciate dal Covid sono troppo profonde per la partecipata che serve un territorio fragile come quello bellunese. Oggi la palla passa alla Regione, perché al tavolo a Venezia con l'assessore Elisa De Berti si deciderà a quanto ammonterà il tesoretto riservato alla provincia per superare la crisi post pandemia. Ieri intanto maestranze e mondo sindacale, riuniti in piazza Duomo per manifestare tutta la loro preoccupazione, hanno ripetuto una volta di più quanto ci sia bisogno di fondi. E si sono trovati d'accordo anche i sindaci e lo stesso presidente della società, Andrea Biasiotto.Tra le bandiere delle sigle sindacali spuntavano divise da autista, indossate da chi la camicia azzurra e il pantalone nero d'ordinanza li tiene nell'armadio da ormai troppo tempo. Oggi, infatti, solo il 25-30% dei conducenti lavora, a turno, nelle poche corse ripristinate. La restante parte è a casa con il fondo di solidarietà. A tre il contratto non è stato rinnovato e sono 78 i lavoratori che non stanno dormendo sonni tranquilli in queste settimane, perché il loro tempo determinato scadrà tra luglio e fine agosto e la percezione comune è che non verrà rinnovato. Insomma, sul piatto ieri c'erano più di una richiesta.

LE RICHIESTE

«Chiediamo la riapertura al 100% del servizio - ha spiegato Alessandra Fontana, segretario generale Cgil Filt -, chiediamo il rientro al lavoro di tutti gli autisti, la ripresa del lavoro al subaffido e risorse straordinarie dalla Regione». Dei 42 milioni arrivati al Veneto, ancora non si sa quanti saranno riservati al Bellunese ma, la storia insegna qualcosa, il sentore è che comunque non saranno sufficienti a far rialzare la società e allontanarla dal baratro. «Abbiamo bisogno di risorse in questo momento, perché abbiamo tutto l'interesse a riportare i servizi al pre Covid, a mantenere i posti di lavoro e, possibilmente, a incrementarli - sono le parole di Biasiotto, intervenuto subito dopo l'intervento del sindaco di Belluno Jacopo Massaro -. La situazione è molto grave, se domani mattina riaprissimo il servizio al 100% avremmo perdite per 550mila euro al mese e, si capisce, in breve saremmo costretti a portare a zero le corse. Dobbiamo essere uniti, per chiedere la ripartizione delle risorse e fondi speciali in più, subito però perché è importante il tempismo».

APPELLO A VENEZIA

Allineato alle richieste dei suoi lavoratori, il presidente non è stato attaccato dalla piazza. Lo sguardo di tutti era rivolto a Venezia e, più giù, a Roma. Di rappresentanti della Regione e di rappresentanti del Governo, però, non se n'è visto nemmeno uno nonostante gli inviti. La piazza della manifestazione raccontava anche storie di immigrazione, di lavoratori saliti dal Sud Italia per trovare impiego al Nord.

I LAVORATORI

Come Angelo, 35 anni dalla Sicilia. Arrivato in azienda 9 mesi fa oggi teme di avere le ore contate. Il suo contratto scadrà a fine agosto, ancora non gli sono state date risposte sull'immediato futuro e teme di essere costretto a cercare un nuovo impiego. E come lui altri. Tra la folla un gruppetto distribuiva biglietti del bus. Era Federconsumatori che, autotassandosi, aveva acquistato un centinaio di ticket da distribuire ai passanti. Come segnale, come invito a riempire quegli autobus che anche ieri viaggiavano semi vuoti.

