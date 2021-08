Sulle Dolomiti boom di turisti e di richieste di tamponi: farmacisti in affanno

BELLUNO - La montagna rischia di rimanere senza tamponi. O meglio, i test antigenici ci sono, ma mancano i professionisti in grado di occuparsi di un'attività che la stagione estiva sta rendendo sempre più intensa. L'allarme arriva dalle terre alte della provincia di Belluno dove le farmacie sono in affanno, tanto che alcune stanno valutando la possibilità di sospendere il servizio.

«Questi colleghi spiega il presidente di Federfarma Belluno, Roberto Grubissa si trovano nella necessità di proseguire il lavoro ben oltre l'orario di chiusura. Noi siamo a completa disposizione della comunità, lo abbiamo sempre detto e dimostrato, ma in questo caso l'impegno richiesto va oltre le nostre possibilità perché fisicamente non riusciamo a sostenere questi ritmi».



LE CAUSE

Il rischio è alto nei piccoli paesi di montagna dove spesso c'è una farmacia gestita da una sola persona, il titolare. L'afflusso turistico delle ultime settimane sta mettendo in crisi la categoria. Tutti vogliono il tampone - sia chi ci vive, in montagna, sia chi va a trascorrere le vacanze estive perché in mancanza di vaccinazione è l'unico modo per ottenere il green pass ed entrare in bar, ristoranti e centri benessere. Il farmacista, dovendo mandare avanti la sua attività extra-covid, non riesce più a garantire il servizio. È il caso di Paolo Da Rin, di Arabba: «In occasione delle grandi nevicate e di altri eventi meteo importanti, il nostro ruolo è ancora più importante. Le persone si rivolgono a noi tutti i giorni, sabati e domeniche compresi, e ci siamo sempre, anche quando si tratta di andare nella casa dell'anziano isolato dalla neve o dalla frana». Questo, il farmacista di montagna lo mette in conto fin da quando apre l'attività: «Lo si fa, è parte della nostra missione e ne siamo ben felici, ma la pressione in questo momento è insostenibile».



L'ALTRO PROBLEMA

Nel frattempo procede a pieno ritmo la distribuzione diretta dei farmaci da parte dell'Usl. «In questo modo ci sottrae risorse importanti continua Da Rin ma, soprattutto, crea disagi ai cittadini in quanto li obbliga a recarsi in punti precisi a orari prestabiliti per il ritiro di un farmaco che potrebbero trovare comodamente in farmacia». Il disagio del farmacista di Arabba corre lungo tutte le vallate bellunesi, in particolare nei luoghi in cui si trovano grandi insediamenti alberghieri e dove dietro il bancone c'è poco personale, a volte solo il titolare. Trovare farmacisti disposti a trasferirsi nelle terre alte, d'altra parte, è sempre stato difficile e ultimamente lo è ancora di più.



LA CONSEGUENZA

Da qui l'ipotesi di sospendere il servizio tamponi con un conseguente danno all'economia locale. «L'azienda sanitaria sottolinea Grubissa - da un lato ci chiede di erogare sempre più servizi, dall'altro prende su di sé quello che di fatto è il nostro lavoro, l'erogazione dei farmaci: è una situazione che non può stare in equilibrio a lungo». Ma non è l'unico problema: «Invece di dare risorse al territorio e di favorirne l'economia, assistiamo a bandi di concorso per assumere farmacisti e potenziare la distribuzione diretta».

Maria Grazia Carraro, direttrice generale dell'Ulss Dolomiti, ha subito replicato: «Invito il dottor Grubissa a leggere con attenzione la delibera: si ricercano 3 professionisti cessati da tempo per sopperire alla grave carenza di farmacisti legata principalmente alla necessità di garantire la continuità nell'ambito dell'emergenza covid che vede impegnata la farmacia ospedaliera nella gestione di tutta la logistica dei vaccini anti covid. Nulla è cambiato rispetto alla distribuzione diretta dei farmaci legata alla consegna delle terapia alla dimissione, in ambito di visite ambulatoriali o connessa alla fornitura di farmaci non forniti dalla farmacie territoriali».