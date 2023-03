Dolomiti Superski, il Covid è ormai superato: grande crescita dall'utilizzo degli impianti alle giornate di sci

BELLUNO - «La strategia degli investimenti costanti in tecnologie moderne, più efficienti nell'impiego delle risorse a disposizione, ancora una volta si è rivelata giusta e vincente». Lo afferma Andy Varallo, impiantista e presidente di Dolomiti Superski, commentando i dati sul bilancio provvisorio della stagione invernale del carosello sciistico che unisce le province di Bolzano, Trento e Belluno. Quella che sta per concludersi può senz'altro definirsi la stagione della ripresa dopo la pandemia.

Al 6 marzo scorso, si registrava, infatti, rispetto alla stagione scorsa, un incremento del 15% di passaggi agli impianti, del 14,3% di primi ingressi e del 17,1% di giornate sci vendute. Il confronto è positivo anche in rapporto alla stagione pre-Covid 2019-20, alla data del 5 marzo 2020: attualmente si registra un più 3,6% di giornate sci vendute. Gli aumenti riguardano tutte le tipologie di skipass più importanti, per esempio: più 41% di skipass giornalieri, più 15% negli skipass di 6 giorni e poù 26% di abbonamenti stagionali Dolomiti Superski. Poco prima dell'inizio della nuova promozione di fine stagione «Dolomiti Springdays», in programma dal 18 e dal 25 marzo prossimi, oltre a questi risultati, Dolomiti Superski sottolinea il grande «interesse da parte degli appassionati ed una marcata internazionalizzazione del pubblico. Il tutto anche grazie all'infrastruttura all'avanguardia, che riesce a garantire un inizio stagione puntuale e condizioni ottimali delle piste fino a primavera inoltrata».

Si pensa anche già alla prossima stagione. I pimi impianti di Dolomiti Superski apriranno sabato 25 novembre 2023 e una settimana più tardi seguiranno gli altri, Sellaronda compresa. La stagione durerà fino al 7 aprile 2024. L'assemblea generale ha deliberato un adeguamento dei prezzi degli skipass per la stagione invernale 2023-24, dell'8% (riferito ai biglietti giornalieri e plurigiornalieri), mantenendo lo sconto del 5% per gli acquisti online effettuati almeno 2 giorni prima dell'utilizzo.