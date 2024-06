ALTO AGORDINO - L'edizione dello scorso anno aveva raccolto 20mila partecipanti e il Sellaronda Bike Day taglia il traguardo del suo 18. anno con la conferma di grandi numeri. L'evento apre la stagione delle biciclette a ruote strette sui passi dolomitici bellunesi. Domani, 8 giugno, ai ciclisti sarà data l'opportunità unica di esplorare i passi dolomitici senza traffico automobilistico e di immergersi completamente nella straordinaria bellezza del paesaggio. Il Sellaronda Bike Day è stato concepito come un evento di sensibilizzazione ambientale e all'insegna della pedalata "slow". Non si tratta di una gara, nessuna sfida al cronometro o orario di partenza definito, ma una vera festa del ciclismo gratuita che di fatto apre la stagione turistica anche nelle strutture ricettive delle valli interessate.

LA SODDISFAZIONE

Gli organizzatori dei quattro territori ladini intorno al gruppo del Sella sono entusiasti di questa positiva risonanza e stanno mettendo a punto le rifiniture, assieme a volontari e forze dell'ordine, per garantire il regolare svolgimento della manifestazione. Il percorso, percorribile anche con i mezzi a pedalata assistita, prevede 58 chilometri di strada asfaltata con un dislivello di circa 1800 metri, attraverso i passi dolomitici Campolongo, Pordoi, Sella e Gardena. Questo giorno senza auto è un momento molto gradito a tutti i ciclisti, sostenuto dalle associazioni turistiche e dalle amministrazioni pubbliche delle quattro valli ladine, Arabba-Fodom, Val Gardena, Alta Badia, Val di Fassa, con le relative strade chiuse al traffico veicolare dalle 8 alle 14.30.

L'OBIETTIVO

Il Sellaronda Bike Day, che verrà proposto anche nella prossima versione di fine estate, mira anche a promuovere la sostenibilità e il rispetto per l'ambiente. I partecipanti infatti sono invitati a mantenere pulito il percorso, utilizzando i cestini per i rifiuti presenti lungo il tragitto. L'evento vuole sensibilizzare all'importanza di uno stile di vita attivo e del rispetto della natura. A distanza di sette giorni, sabato 15 giugno, sarà invece la volta della Hero Dolomites, la maratona ciclistica da 86 chilometri, con gli atleti provenienti da tutto il mondo che partiranno da Selva di Val Gardena, per raggiungere Arabba attraverso l'Alta Badia e il passo Campolongo, per poi risalire per il resto del percorso verso il passo Pordoi. Sabato 22 giugno, sarà invece la volta del Dolomites Bike Day, come il Sellaronda Bike Day non una gara o una manifestazione competiviva ma una pedalata lungo i passi Campolongo, Falzarego e Valparola anche in questo caso chiusi al traffico veicolare dalle 8.30 alle 14.30 Ma il clou per notorietà e numeri lo avrà invece come sempre la Maratona dles Dolomites, in programma domenica 7 luglio, e giunta alla sua 37. edizione, che come da tradizione partirà da Corvara e che vedrà quest'anno al via ben 8mila amatori delle due ruote di ogni età, di cui 4mila sorteggiati e 4mila derivanti da partecipanti di diritto, tour operator e partner.

LE RICHIESTE

Le domande d'iscrizione in quest'ultima occasione hanno superato quota 31mila, mentre sono 86 le nazionalità rappresentate, e il numero di donne al via è pari al 12,5% dei partecipanti. Imponente la macchina organizzativa, con la diretta Rai, e 1500 volontari impegnati nella manifestazione. Come sempre tre sono i percorsi che caratterizzeranno la Maratona dles Dolomites che si diramano lungo i passi dolomitici rigorosamente chiusi al traffico: Pordoi, Sella, Gardena, Campolongo, Falzarego, Giau, Valparola.