BELLUNO - Gli operatori turistici delle Dolomiti si attendono un dicembre con i fiocchi. Tutte le premesse fanno pensare che si raggiungeranno i livelli pre-covid, come confermava ieri l’assessore regionale al Turismo, Federico Caner: «Alla vigilia del ponte dell’Immacolata, che segna il tutto esaurito nelle località di montagna, possiamo leggere con soddisfazione i dati turistici dei primi otto mesi del 2022, guardando con ottimismo alla chiusura d’anno nell’ottica di un progressivo avvicinamento ai numeri che si registravano nel 2019».

«Noi auspichiamo che la montagna bellunese possa essere di nuovo protagonista delle vacanze invernali - dice il consigliere provinciale delegato al Turismo, Danilo De Toni - come è stata negli ultimi anni, in particolare nell’inverno 2019-2020, che nonostante la chiusura anticipata per Covid aveva registrato numeri da record. I presupposti ci sono e contiamo di accogliere turisti e sciatori nel panorama delle montagne più belle del mondo, innevate di fresco». «Purtroppo - prosegue De Toni -nelle ultime settimane non c’è stato il freddo che si aspettavano gli impiantisti. Senza temperature sotto lo zero, diventa difficile azionare i cannoni. Ma già nei prossimi giorni è previsto un abbassamento consistente delle temperature che permetterà di attivare al massimo l’innevamento artificiale, in modo da integrare la neve naturale caduta in quota. In questo modo le piste saranno tirate a lucido per Natale».

TUTTO APERTO

Gli impiantisti del consorzio Dolomiti Superski apriranno oggi tutti i comprensori per l’8 dicembre (in molte zone si scia già) e ciò è fondamentale per il bilancio: nel solo mese di dicembre, con il ponte di Sant’Ambrogio e il Natale, mediamente si realizza il 30% del fatturato dell’intera stagione. Fatturato complessivo che per le 12 vallate del comprensorio – il più grande del mondo con i suoi 1200 chilometri di piste - si aggira sui 300 milioni. Di questi introiti, la percentuale più significativa (mediamente il 70% del fatturato) arriva dagli skipass plurigiornalieri, ovvero quelli acquistati dai turisti che soggiornano nelle strutture ricettive, i giornalieri acquistati dai “pendolari” rappresentano circa un 25% e la quota residuale riguarda invece le tessere stagionali. Intanto tra le vallate dolomitiche soffia un vento di ottimismo.



PARTENZA COL BOTTO