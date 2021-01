(md.i.) Dolomiti, patrimonio dell'umanità. Secondo l'Unesco. E secondo una delle piattaforme di contenuti video più seguite e apprezzate al mondo: Netflix. Senza considerare Sky e Disney+, dove è attivo il canale per eccellenza delle meraviglie ambientali e paesaggistiche: National Geographic. Come si inseriscono le montagne bellunesi in un contesto capace di abbracciare milioni di potenziali utenti in tutto il globo? Semplice, con due puntate di altrettante serie: la provincia, infatti, sarà al centro di un episodio di Running Wild (National Geographic). E di un altro episodio di You vs Wild (Netflix).



VISIBILITÀ MEDIATICA

«La grande visibilità mediatica - ha spiegato Giuliano Vantaggi, direttore della Dmo Dolomiti - spinge queste produzioni a collaborare gratuitamente con noi e con la Veneto Film Commission». A unire i due programmi è la figura di Bear Grylls, l'eccentrico e conosciutissimo avventuriero del piccolo schermo che si spinge nei luoghi più selvaggi della Terra. Nemmeno lui è rimasto indifferente al fascino e alla maestosità delle cime dolomitiche. In questo senso, le riprese hanno coinvolto soprattutto il Comelico e il Cadore.

Ma non è finita qui, perché il legame tra il Bellunese e National Geographic non si limita a essere sviluppato attraverso le immagini televisive. E coinvolge pure il formato cartaceo. Nello specifico, la rivista ufficiale, che ha dedicato due pagine al Cansiglio: La riscossa della natura è il titolo di un servizio nobilitato da una fotografia (di Luciano Gaudenzio) di straordinario impatto, a mettere in luce i faggi e gli abeti bianchi che popolano la foresta. Il ritorno mediatico è garantito. Ed è ancor più importante in un'epoca in cui il Covid e l'emergenza sanitaria hanno mandato in quarantena il turismo.



IL RITORNO DI BEAR GRYLLS

Non è la prima volta che Bear Grylls, protagonista di avventure televisive seguite in tutto il mondo, frequenta le Dolomiti Bellunesi. Era il novembre del 2014 infatti quando nella conca ampezzana entrò in azione il conduttore allora protagonista della trasmissione Man vs. Wild, l'uomo che combatte contro le avversità della natura. Sulle Dolomiti ampezzane registrò una puntata acquistando anche una pecora nella cooperativa agricola. Originario del nord Irlanda, il 47enne Edward Michael Grylls si addentrò anche nelle gallerie del Lagazuoi, testimonianze della Prima guerra mondiale.



