Dal sogno Olimpiadi al party sotto le Tofane a Cortina

Ci siamo. Fra tre giorni esatti, giovedì 26 agosto (inizio ore 12) con una settimana di ritardo rispetto alla data tradizionale, torna Cortina Summer Party, il picnic più glam e originale della stagione, party elegante en plein air, con camerieri in giacca bianca, ospiti in vestiti tirolesi e musica dal vivo, grande banchetto dedicato al territorio, fra i prati con vista sulle Dolomiti, gusto e benessere in grandi spazi aperti, nel rispetto del corretto distanziamento e delle misure di protezione e sicurezza (e Green Pass) e, dunque, anche quest'anno, come l'anno scorso, con un numero ridotto di partecipanti (biglietti, comprensivi di passaggio in seggiovia con partenza dal chalet Tofane, acquistabili fino a domani su www.rseventi.com o direttamente allo Chalet).

Il party, organizzato dalla famiglia Zuliani, schiera anche per l'edizione 2021 i ristoratori del gruppo Chef Team Cortina, ma non solo (la lista completa dei partecipanti e delle loro proposte nell'articolo in questa stessa pagina), che prepareranno, in una ventina di postazioni, una serie di piatti fra i quali sarà difficile scegliere. Ad accogliere gli ospiti, i prati del rifugio Socrepes sotto le Tofane. In attesa del pranzo in Corso Italia del 12 settembre sarà l'ennesima occasione per un tour nell'alta gastronomia di montagna, fra qualità e innovazione, formaggi di malga, vini, insaccati, ricette tipiche e firmate da cuochi di assoluto valore.



EMOZIONI OLIMPICHE

Fra i protagonisti non poteva mancare Graziano Prest, titolare e chef dello storico Tivoli, una stella Michelin, reduce dai trionfi di Tokyo dove, assieme ad altri tre colleghi (il suo sous chef - e super pasticcere - Stefano Camata, Fabio Pompanin del ristorante Al Camin in località Alverà, sempre a Cortina, e Andrea Simeoni de Al Capitello di Bassano del Grappa), ha curato la ristorazione di Casa Italia alle recenti Olimpiadi: «È stata una esperienza molto intensa racconta Graziano sia sul piano del lavoro che per le emozioni. Sul fronte lavorativo abbiamo dovuto fra fronte per tre settimane ad un centinaio di coperti a mezzogiorno e a 160/180 la sera, per un servizio praticamente senza interruzione, dall'ora di pranzo a mezzanotte e anche nelle ore più impensate: per atleti, giornalisti, membri del Coni e del Cio, del resto, la nostra era una tappa fissa e devo dire che siamo stati orgogliosi di rappresentare l'Italia. Per lo staff la sveglia suonava alle sette del mattino e non si andava a dormire prima dell'una di notte. Sono tornato a casa dimagrito di tre chili ma ne valeva la pena».

Il tutto dentro un'edizione delle Olimpiadi che per l'Italia è stata da record: «Anche questo ha contribuito ad accrescere la soddisfazione e l'adrenalina. Seguire le gare dei nostri atleti da Casa Italia è stato coinvolgente, come lo è stato accoglierli poi al rientro a festeggiare i loro successi con i nostri piatti. Accogliere e conoscere i nostri campioni, da Federica Pellegrini a Jacobs e grandi personaggi come il principe Alberto». Una vittoria che ha coinvolto anche la ristorazione: «È vero siamo stati riconfermati sia per Pechino 2022 (Giochi Invernali) sia per le Olimpiadi del 2024 a Parigi. Per le Olimpiadi invernali faremo il possibile per spingere molto sulla nostra cucina di montagna e i suoi piatti tipici, cosa che non è stato possibile fare a Tokyo».



PARMIGIANA & SPAGHETTI

A proposito di piatti, la proposta è stata italianissima: «Dagli Spaghetti alla Parmigiana, dalle Crespelle ai risotti. E poi carne e pesce che in Giappone sono di qualità straordinaria, ma cucina secondo il nostro stile. E tanti tipi di dessert, dalle crostate alla Sacher, dalle creme alle mousse alle torte alla frutta. L'approvvigionamento è stato tutto sul mercato locale tranne per qualche prodotto che siamo riusciti ad infilare nella valigia senza farci scoprire: dallo speck fornitoci da Rezzadore di Cortina alla pasta di pistacchio e di liquirizia che ci serviva per i dolci. Ah, dimenticavo, nella valigia avevamo nascosto anche una bella scorta di Casunziei alle rape rosse».

Dalle Olimpiadi al Cortina Summer Party di giovedì prossimo, e qui si gioca davvero in casa: «È un evento bellissimo, atteso, seguito e molto bene organizzato, in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle norme vigenti. Sarà un'altra bella emozione e un'occasione per far conoscere agli ospiti di Cortina l'eccellente livello della offerta culinaria delle nostra località».