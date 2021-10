Va a funghi e non torna più a casa: ricerche in Alpago di un 58enne trevigiano. Non si trova neanche la sua auto

TREVISO/BELLUNO - Andava a funghi ma si è perso e non ha più dato notizie di sé. Le ricerche dell'uomo di San Vendemiano, E.C., 58enne, uscito di casa ieri mattina, sono riprese oggi. Il disperso potrebbe trovarsi tra le montagne dell'Alpago e ora le ricerche, iniziate ieri, si stanno concentrando nella zona di Tambre. Un controllo delle celle telefoniche effettuato ieri pomeriggio aveva evidenziato che il sanvendemianese sarebbe passato nell'area che va da Tambre in Alpago alla foresta del Cansiglio. L'indizio tecnico è la sola traccia lasciata dal 58enne: di lui finora non sono stati trovati né indumenti né l'auto, con la quale è partito da casa.

Dopo l'allarme della famiglia lanciato al 115, si sono attivati inizialmente per le ricerche i vigili del fuoco del comando provinciale di Belluno. Nell'area delle ricerche sono arrivate due squadre di pompieri che hanno operato fino a sera tarda. Attivato anche il soccorso alpino dell’Alpago.