Esce a fare una passeggiata, ma rientra solo il suo cane: ricerche sui monti

BELLUNO - Il Soccorso alpino di Agordo sta partecipando alla ricerca di un sessantenne di Cencenighe Agordino, nel bellunese. L'uomo è uscito in mattinata assieme al suo cane per una passeggiata, come d'abitudine, in zona Bricol. Alle 13.30 però è tornato a casa il cane da solo. Dopo aver atteso invano il rientro del marito, alle 16 la moglie ha lanciato l'allarme. Sul posto anche i vigili del fuoco. Allertato il Soccorso alpino di Alleghe e Val Biois e della Guardia di Finanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA