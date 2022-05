Disperso nel bosco durante la solita passeggiata: trovato senza vita a Soccosta

AURONZO DI CADORE - Speranze finite: è stato purtroppo ritrovato senza vita G. D. S., 78 anni, di Auronzo di Cadore (Belluno), che ieri mattina era uscito di casa per una consueta camminata senza più fare ritorno. Questa mattina - 16 maggio - una cinquantina di persone aveva proseguito le ricerche avviate subito dopo che era scattato l'allarme è una squadra, poco prima delle 10, ha avvistato il corpo senza vita in un bosco pianeggiante, non distante dalle baite in località Soccosta.

Sul posto il Soccorso alpino di Auronzo, Centro Cadore, Comelico, il Sagf di Auronzo e Cortina, i Vigili del fuoco.