FELTRE - «Mio figlio sta morendo di giorno in giorno. Faccio appello alle istituzioni affinché lo trasferiscano in una struttura idonea a quelle che sono le sue disabilità». È questo l'accorato messaggio che arriva da una mamma di Feltre che, dopo un problema insorto al momento del parto, ha dovuto affrontare una dopo l'altra tante difficoltà legate alle condizioni di salute fragili del figlio. Una situazione resa ancor più difficile dopo la prematura perdita del marito, avvenuta a 39 anni in un incidente in montagna quando il bambino aveva solo sette anni.

LA STORIA

Il racconto di questa mamma fa sciogliere il cuore: ieri, 21 maggio, ha parlato con il suo avvocato, Paolo Serrangeli, in una conferenza stampa che è stata convocata nello studio legale di via XXXI Ottobre a Feltre. Una storia di fatica e sacrifici fatta sempre e solo per cercare di rendere il proprio figlio, affetto da disabilità, il più autonomo possibile. La donna è entrata in quella spirale fatta di visite, controlli, terapie che sfiniscono chiunque, ma che una mamma affronta per il bene del proprio figlio, cercando di dimostrarsi forte e felice nonostante il turbamento interiore che sta vivendo. E grazie a tutto questo, il ragazzo allegro e molto intelligente, vive una vita, nel limite del possibile, normale. Frequenta le scuole elementare, media e superiore. Finito questo percorso entra nel centro diurno di Portaperta dove viene seguito in maniera impeccabile. A causa di un ricovero in ospedale della madre, il ragazzo viene inserito all'interno del centro residenziale Il Sorriso di Pont. «Il ragazzo - racconta l'avvocato Paolo Serrangeli che ha preso a cuore la vicenda e sta seguendo la madre - era sereno. Svolgeva numerose attività che lo portano non solo a mantenere le autonomie conquistate negli anni, ma anche a vivere una vita allegra, felice e dignitosa». Nel 2019 però la persona è stata allontanata dalla struttura a seguito di un esposto della mamma: la cooperativa Portaperta che gestisce il centro "Il Sorriso" comunica che non vi è più il rapporto di fiducia tra l'Ente e la famiglia e quindi il ragazzo è invitato ad andarsene.

LA NUOVA COLLOCAZIONE

Ma non ci sono in provincia altre strutture simili e così il ragazzo è stato inserito all'interno del centro residenziale per anziani Soteria, a Seren del Grappa. «Da quando mio figlio è lì vive in uno stato di deprivazione - racconta la mamma -. Mentre prima aveva una sua socialità, momenti di incontro, condivisione e svolgeva numerose attività, oggi fa solamente una passeggiata al mercato di 4 ore. Il resto del tempo lo passa a letto. Io lo posso vedere 40 minuti una volta a settimana, e sentire con due videochiamate, sempre alla settimana». Una situazione psicologicamente difficile per il ragazzo, ma anche per la madre che, dopo aver provato a muovere mari e monti, coinvolgendo tribunali, Ulss e la stessa struttura di Seren per risolvere questa situazione, si è trovata lei ad essere valutata da un perito. Ora il ragazzo ha un amministratore di sostegno e un suo difensore, l'avvocato Enrico Tiziani. Ma la mamma non si dà per vinta e continua la sua battaglia per il figlio: «Il giovane, che ha 30 anni, vive in una casa di riposo, in stanza insieme ad un ragazzo in stato vegetativo, privo di ogni forma di socialità ed affetto», ha detto ieri l'avvocato Serrangeli che ha parlato di «uno stato di cura e mantenimento precario».

LA RICHIESTA

La mamma non ce la fa più a vederlo così. Rivuole il suo ragazzo felice e sereno, com'era quando viveva nella struttura di Pont. Per questo lancia un appello a Portaperta in primis, affinché accolga nuovamente suo figlio: «Sono pronta a farmi da parte e a non vederlo più se questo può servire a farlo tornare in struttura e quindi ad essere seguito nel migliore dei modi». E fa appello anche alle istituzioni affinché facciano qualcosa per risolvere questa situazione. Chiede di «nominare un nuovo amministratore di sostegno» per seguire al meglio il caso di questo ragazzo. Certo è che la situazione è delicata e servono tempi di azione rapidi. Per questo «facciamo un appello davvero al cuore di tutti affinché qualcosa si muova immediatamente. Ma se ciò non accadrà a breve, porteremo tutto sul tavolo della Procura. Sarà lei poi a fare i passi che riterrà opportuni», conclude Serrangeli.