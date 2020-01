Assemblea degli industriali a Belluno, Berton: "Olimpiadi senza opere sono una condanna"

È iniziata da pochi minuti l'assemblea degli industriali di Belluno. A prendere posto in prima fila tutti i big dell'industria veneta e nazionale: Matteo Zoppas, Alessandro Benetton, Vincenzo Boccia, presidente nazionale di Confindustria. Al teatro comunale di Belluno anche Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, e Giovanni Malagò, presidente del Coni.



L'assemblea si è aperta con la relazione della presidente Lorraine Berton che ha spiegato come le Olimpiadi di Cortina da sole non rappresentino la salvezza della provincia di Belluno. "Senza collegamenti questa provincia è comunque condannata al delclino" ha scandito Berton. "Serve una programmazione seria, che faccia sue le richieste già avanzate in maniera unitaria dal Tavolo provinciale delle infrastrutture: sistemazione della viabilità ordinaria, manutenzione del territorio, banda larga e il vitale sbocco a Nord". La presidente si è soffermata però anche sulle possibilità del territorio: "Possiamo diventare la Innovation Valley". Il riferimento è al taglio del nastro, avvenuto poche ore fa con la Luiss che ha aperto a Belluno la terza sede dopo Milano e Roma Ultimo aggiornamento: 15:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA