Mezzo secolo fa moriva il grande scrittore e giornalista. La pronipote: «Eppure per molti, per il cinema e il teatro, sembra quasi non sia mai esistito. Anche la sua città, Belluno, poteva far di più: non c'è un luogo degno che lo ricordi, solo una via in periferia»



«Il ricordo di mio zio va un po’ a salti. Quando abbiamo celebrato il centenario della nascita ci sono state molte iniziative. Poi sono andate scemando. Oggi, per il cinquantesimo della morte, ci sono tanti appuntamenti, ma sarebbero potuti essere di più. Certo, ci sono incontri e dibattiti, ma quello che manca sono il cinema e il teatro. Pare quasi che Dino Buzzati non sia esistito». Valentina Morassutti è la pronipote dello scrittore e giornalista, noto per straordinari romanzi come “Il deserto dei Tartari”, “Il segreto del bosco vecchio” e “Barnabò delle montagne” solo per citare i più celebri. Morassutti è presidente dell’associazione di villa Buzzati, alla periferia di Belluno, la casa dove visse lo scrittore con la sua famiglia. Oggi lei vive nell’antica dimora.



Buzzati dimenticato, quindi?

«Non voglio dire questo, ma senz’altro in previsione di questo anniversario gli enti locali e la città di Belluno che in passato avevano fatto cose egregie, avrebbero potuto fare uno sforzo in più...».



Perché?

«Perché si sarebbe potuto valorizzare di più il rapporto tra la montagna, lo scrittore e la città. Così non è stato. Ad esempio non c'è un luogo degno di questo nome che lo ricordi degnamente: una piazza, un parco. C'è una via in periferia che è un po' pochino. Non è un gran riconoscimento».



Due anni fa però ci fu una grande esposizione in suo onore, proprio a Belluno.

«Vero, ma uno sforzo in più si poteva anche fare».



Lei ha conosciuto Dino Buzzati?

«Certo, ero piccolina. Sono una delle nipoti. E ricordo quando veniva in villa. Era il fratello di mia nonna. All'apparenza sembrava un uomo tutto d'un pezzo, di poca confidenza, austero negli atteggiamenti. E così appariva anche in tv. Ma nella realtà era molto diverso. Almeno qui a Belluno».



Come se lo ricorda?

«Gioviale. Pronto a scherzare. A noi bambini ci faceva divertire. Era umano e alla mano, se si può dire. E non dava da vedere il suo carattere forte. L'ho sempre visto in modo diverso da come è stato descritto. Evidentemente quando arrivava in villa si lasciava andare. Stava senza giacca, senza cravatta, in pantaloni corti. A Milano era tutta un'altra cosa. Lì lavorava sempre ed era più difficile incontrarlo. Però alle grandi cene o ai pranzi di famiglia non mancava».



Dove li facevate?

«Alla Casa delle Fontane. Lì vivevamo tutti insieme. C'era la nonna Nina, lo zio Augusto. Ecco lo zio Augusto era molto più allegro. Faceva certi regali! Lo zio Dino era un po' diverso, era generoso, ma i suoi presenti erano più modesti... Ci si vedeva la domenica o nelle ricorrenze. Era bello quando veniva con la moglie Almerina, che era giovanissima. Era quasi una di noi. Mi ricordo che con lei andavamo al cinema. È entrata subito nella nostra famiglia. Dino aveva un legame fortissimo con mia madre Lalla. E poi ci mandava anche singolarissimi disegnetti».



Cioè?

«Mandava divertenti biglietti di auguri. E mi ricordo che una volta gli chiesi di disegnarmi una pipa. Ne abbozzò una e poi mi fece una dedica personale. Conservo ancora gelosamente quel disegno. Ricordo che mi regalava oggetti minuscoli, miniature, sorpresine come quelle che si trovano nell'uovo di Pasqua...».



Beh, i ricordi sono parecchi. Dino è ben presente.

«Purtroppo ricordo anche i momenti cupi della sua malattia. Io ero ragazzina, ma ce li ho ancora ben chiari. Ricordo come era cambiato radicalmente, era emaciato. Era l'ultimo periodo».



Oggi, come è il ricordo di Buzzati?

«Si va un po' a spot. Ora scatta il ricordo, poi passa qualche anno di silenzio. Una situazione altalenante. Peccato, ad esempio per il film di animazione La famosa invasione degli Orsi in Sicilia con la regia di Lorenzo Mattotti, uscito nel 2019, ma che è stato poco distribuito. Poi è arrivata la pandemia...».



Diceva che pure teatro e cinema si sono un po' persi Dino Buzzati.

«In qualche modo sì. Mia sorella Antonella, che è attrice ed è la direttrice dell'Associazione culturale di villa Buzzati, ha fatto qualcosa e vorrebbe riproporre qualche spettacolo. Vedremo. Sarebbe bello che Belluno, dove vivo, si impegnasse di più. Del resto mio zio Dino è stato a tutti gli effetti un cittadino di Belluno e meriterebbe un po' di più di una via panoramica di periferia».



E voi che cosa fate con la vostra associazione?

«Noi siamo una piccola entità, ma orgogliosamente siamo entrati nel progetto - unici in provincia di Belluno - dedicato alle ville venete favorendo l'arrivo di scolaresche e singoli visitatori. E anche qui ci piacerebbe fare sempre di più per far conoscere Dino Buzzati e il luogo dove viveva. Lavoriamo con questo obiettivo da 16 anni. E ora con le Olimpiadi Milano-Cortina potrebbe esserci anche un'altra buona occasione».



Ma quale è il suo sogno?

«Ah! Trasformare il Granaio di villa Buzzati in un centro culturale internazionale. È un edificio che sta proprio davanti alla nostra villa. A nostre spese abbiamo rifatto il tetto, ora mi augurerei di poter sistemare anche gli interni. Ma qui avrei bisogno di aiuto da parte delle istituzioni».