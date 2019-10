CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Daniele Zovi, di Roana sull'Altopiano di Asiago, da comandante della Guardia forestale ha passato una vita a tutelare i boschi e i loro abitanti. Ora continua la battaglia con i suoi libri dove affronta in modo scientifico l'arrivo a Nordest di specie estinte E lancia un allarme: «Ma quale orso o lupo, l'animale più pericoloso per l'uomo è il cinghiale. È di gran lunga il più aggressivo». LA STORIA «Ma quale orso o lupo, l'animale più pericoloso per l'uomo che...