"Mi sono perso" un giorno di ricerche ma si teme si tratti di uno scherzo

Le ricerche sono iniziate ieri mattina alle 7 e alle 18 sono state sospese. Troppe incognite per continuare a cercare quel 23enne senza un’indicazione più precisa. Sullo sfondo anche il sospetto che qualcuno abbia scelto il giorno con il più elevato grado di allerta meteo per mettere in atto un cinico scherzo. Per un’intera giornata una ventina di persone, tra Soccorso alpino, Sagf, Carabinieri e Vigili del fuoco lo hanno cercato invano, con le pelli sugli sci e con le motoslitte. In condizioni meteo estremamente proibitive.