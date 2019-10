Detenuto psichiatrico tenta la fuga: sale sul tetto del carcere e si butta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BELLUNO - Un detenuto della Sezione psichiatrica (Asm) del carcere di Baldenich ha tentato la fuga gettandosi dal tetto della casa circondariale, per passare poi ad atti autolesionistici ed aggredire gli agenti. Il fatto, accaduto giovedì pomeriggio e reso noto ieri dai sindacati Cisl Fns, si è risolto senza gravi conseguenze, ma non ha potuto non innescare nuovamente le polemiche per la sezione psichiatrica che ha creato non pochi problemi in questi anni. «Nel pomeriggio di giovedì - spiega il sindacato in una nota - un detenuto ricoverato nella sezione psichiatrica della casa circondariale di via Baldenich è riuscito a scavalcare il muro di cinta dei passeggi della sezione, saltando sopra i tetti di un’altra sezione del carcere. Vane sono state le trattative con l’uomo, che alla fine si è gettato da un’altezza di circa quattro metri, fortunatamente senza gravi conseguenze, grazie alla prontezza degli agenti di