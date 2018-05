«Il mio ex è sparito» fa denuncia e scopre che è in carcere per stupro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Non aveva più notizie del suoe si è preoccupata: è andata a denunciarne la scomparsa in Questura, ma sono bastati pochi accertamenti per comprendere che lui non era più rientrato a Belluno perché era finito in carcere. Le, un kosovaro di 35 anni residente a Belluno, erano scattate mercoledì con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Insieme ai suoi connazionali, tutti operai edili del Bresciano, avrebbero trattenuto contro la sua volontà una prostituta nigeriane e l'avrebbero violentata per tutta la notte.