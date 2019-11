di Olivia Bonetti

BELLUNO - Denunciò glidellosulle sue, ma ora chi rischia la vera condanna è lei:, perché non avrebbe protetto le due minori. Una vicenda paradossale quella la sta vivendo unaresidente nella, che con coraggio affrontò il processo affinché quell’uomo venisse condannato. Lui per quegli abusi ha preso 5 anni di reclusione con una sentenza non ancora definitiva, ma confermata in secondo grado. Ad oggi non ha fatto ancora un giorno di galera. Ma per lei la “giustizia” è stata rapidissima: il 20 novembre al Tribunale per i minorenni è fissata l’udienza in cui il giudice deciderà sulla sua «capacità genitoriale». Rischia di vedersi strappare via le proprie figlie e sta combattendo affiancata dall’avvocato Liuba D’Agostini di Feltre.