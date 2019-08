CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CESIOMAGGIORE (BELLUNO) - È stato trovato morto a bordo strada, a terra vicino alla sua bici. Un mistero ieri mattina, in un primo momento, il decesso di, cesiolino classe 1977, 42 anni ancora da compiere. L'uomo, sportivo per anni calciatore, e ancora attivo nella corsa e nel ciclismo, stava effettuando una salita in sella alla sua bicicletta verso la Valle di Lamen. È stata una donna che stava passeggiando in zona a trovarlo a terra e a lanciare l'allarme. Immediatamente sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della polizia locale di Feltre che hanno ricostruito l'accaduto. In un primo momento infatti si era pensato a un investimento da parte di un'auto pirata. Un'ipotesi che però non ha trovato riscontro dai rilievi dei vigili e dagli accertamenti del medico che ha parlato di un arresto cardiocircolatorio, come causa della morte.