Leonardo Maria Del Vecchio, quarto figlio del fondatore di Luxottica, ha comprato la maggioranza di Acqua e Terme di Fiuggi, la società che si occupa dell'imbottigliamento e distribuzione della celebre oligominerale. L'operazione - non ancora ufficializzata - sarebbe stata attuata tramite il fondo Lmdv Capital di Milano che fa riferimento proprio all'imprenditore già presente al vertice di EssilorLuxottica, il colosso degli occhiali controllato dalla famiglia Del Lecchio. Lmdv Capital ha acquisito - secondo le indiscrezioni - il 71,17% di Acqua e Terme di Fiuggi. Della restante parte il 5% rimane come quota fissa ed intangibile al Comune di Fiuggi che lo scorso anno aveva messo in vendita l'asset insieme ai suoi campi sportivi, il campo da golf ed il centro benessere. Soltanto giovedì, con l'annuncio ufficiale da parte di Lmdv si saprà come sono ripartite le quote del 23,83% che a gennaio dello scorso anno vedevano insieme l'ex vicepresidente di Confindustria Maurizio Stirpe, l'imprenditore Francesco Borgomeo (Saxa Gres), il manager Gianfranco Battisti (ex Ad di Trenitalia ai tempi del ministro Toninelli), l'albergatore ed editore Nicola Benedetto di Matera. Insieme avevano dato vita alla Salus per Aquam SpA, società contenitore alla quale fanno riferimento altre due società: Atf - Acqua e Terme di Fiuggi spa e GoWe - Golf and Wellness Srl.

Il bando per la vendita di Acqua e Terme Fiuggi



Il bando con il quale il Comune di Fiuggi ha messo in vendita i suoi asset era diviso in due. Il primo prevedeva la vendita di Acqua e Terme, cioè lo stabilimento per l'imbottigliamento della oligominerale, il diritto di sfruttamento delle fonti, gli stabilimenti termali Fonte Bonifacio e Fonte Anticolana. Il secondo prevedeva la vendita del campo da golf e della struttura sportiva di Capo i Prati dove ai bei tempi si allenavano squadre di Serie A del calcio italiano. La cordata dello sport vede Maurizio Stirpe in maggioranza e gli altri in soci. La cordata dell'acqua vede Francesco Borgomeo in maggioranza. Salus per Aquam SpA tiene tutti dentro. Con l'ingresso del fondo di Del Vecchio, le indiscrezioni dicono che dovrebbero rimanere sia Maurizio Stirpe che Francesco Borgomeo. Il primo gestirebbe l'asset del golf, di Capo i Prati e del Centro benessere, mentre il secondo si occuperebbe insieme a Lmdv dell'imbottigliamento e degli impianti termali. Leonardo Del Vecchio sarà in provincia di Frosinone giovedì per incontrare il sindaco di Fiuggi e rendere noti i dettagli dell'acquisizione.



Il fondo Lmdv Capital

Nella nota affissa ieri nella bacheca aziendale di Acqua e Terme di Fiuggi con cui si comunica ai lavoratori l'ingresso del fondo Lmdv Capital di Milano vengono riportate alcune dichiarazioni di Leonardo Maria Del Vecchio: «Crediamo fortemente nelle potenzialità di Acqua e Terme di Fiuggi e siamo determinati a promuovere le sue qualità uniche, sia in Italia che all'estero». In un altro passaggio, Del Vecchio spiega che «questo investimento rappresenta un impegno concreto per rilanciare un simbolo dell'eccellenza italiana e sostenere la comunità locale che ha preservato questo patrimonio».



Il valore dell'acqua



Il valore principale dell'operazione è legato all'acqua. Lmdv Capital nella comunicazione ai dipendenti spiega che «vediamo in Acqua e Terme di Fiuggi un'acqua dalle proprietà benefiche uniche, da far conoscere al mondo intero e riscoprire in Italia. Il nostro legame con i territori e i valori che li rendono unici è alla base di ogni nostra decisione». Con l'ingresso di Lmdv Capital in Acqua e Terme, dovrebbe toccare all'imprenditore Francesco Borgomeo di sviluppare con Del Vecchio il brand della celebre oligominerale che ha l'effetto di curare i calcoli renali. Stirpe si dovrebbe concentrare sugli asset sportivi e sul centro benessere.