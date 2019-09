Si sente male al volante: accosta Salvato dal Suem con il defibrillatore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BELLUNO - Avverte che sta per avere un malore, ferma l’automobile e chiama il 118. Un miracolo quello accaduto ieri intorno alle 13 nei pressi dell’aeroporto, di fronte al Bortoluzzi. Un uomo di 57 anni cadorino andato in arresto cardiaco è stato salvato dal suo sangue freddo e dal pronto intervento dei sanitari arrivati dal pronto soccorso del San Martino di Belluno. L’uomo. G.Z. di Borca, se l’è cavata: è ricoverato in prognosi riservata ma se la caverà. Il cadorino stava procedendo...