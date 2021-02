Decathlon: 20 assunzioni nel nuovo negozio che aprirà tra due mesi

BELLUNO - Ora è ufficiale: il punto vendita della famosa catena di articoli sportivi Decathlon aprirà a Ponte nelle Alpi nel prossimo mese di aprile, ma – come anticipato dal nostro giornale nei giorni scorsi – le porte si apriranno solo dopo Pasqua. Per il territorio pontalpino la notizia ne porta con sé anche un’altra, perché il responsabile di Decathlon ieri presente a Ponte ha anche annunciato che l’apertura comporterà una ventina di assunzioni. Sarà questo il primo centro Decathlon in provincia di Belluno che sorgerà nello stabile dove sino allo scorso mese di ottobre trovava posto la vecchia sede del Famila. Ora, ristrutturato a adeguato per ospitare i nuovi spazi, aprirà i battenti nella seconda metà del mese di aprile.



«BUONE ASPETTATIVE»

La conferma è arrivata ieri mattina, in occasione dell’incontro avvenuto nella sede municipale di Cadola tra l’amministrazione comunale pontalpina, con la presenza del sindaco Paolo Vendramini e dell’assessore al Bilancio Andrea Pontello, e Massimo Zan, development manager di Decathlon. «È stato un incontro proficuo e cordiale – riferisce Zan – e nel confronto con il Comune è emersa la reciproca volontà di collaborare lungo un percorso orientato a coinvolgere l’intera comunità». I presupposti che fanno da contorno alla nuova realtà commerciale della zona sono senz’altro importanti: «Abbiamo buone aspettative, anche perché questo è un territorio votato alla pratica sportiva, soprattutto per quanto riguarda l’attività in montagna. Di conseguenza, saremo ben lieti di servire i nuovi clienti e i tanti appassionati di sport dell’intera provincia».



L’AREA COMMERCIALE

Il nuovo negozio si estenderà su una superficie di 1.250 metri quadrati e con la sua inaugurazione verrà completata la serie di novità dell’area maturate fra la fine del 2020 e questo 2021: un processo che ha visto prima l’apertura Super Famila Store, poi dell’EuroBrico qui arrivato da Belluno, entrambi sviluppatesi nelle due nuove strutture dell’area ex Comedil, due contenitori di 2.500 metri ciascuno. Per il taglio del nastro ci vorranno ancora un paio di mesi: «In linea di massima partiremo nella seconda metà di aprile - conclude il responsabile Decathlon – e nel periodo iniziale provvederemo ad assumere una ventina di persone”. Si spalancano quindi ulteriori e interessanti scenari a Ponte nelle Alpi: “Grazie all’arrivo di questa nuova realtà - argomenta il sindaco Paolo Vendramini - e di altre aziende di rilievo, diventiamo sempre più il volano e il fulcro dell’economia dell’area. Ringraziamo Decathlon per l’importante incontro-confronto. Siamo ormai pronti per partire».

