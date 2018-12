Occhialeria, premio fedeltà di 750 euro ai dipendenti "anziani" De Rigo

LONGARONE - Un premio fedeltà di 750 euro a chi abbia raggiunto i 30 anni di anzianità in azienda e la possibilità di effettuare servizi bancari dal luogo di lavoro sono solo due delle novità che caratterizzano il nuovo accordo aziendale per il prossimo triennio sottoscritto dalle organizzazioni sindacali con De Rigo Vision, insegna dell' occhialeria di Longarone.



Fra gli altri elementi figurano l'ampliamento delle tutele a favore dei genitori con figli minori di 13 anni, per i dipendenti con familiari bisognosi di assistenza e per i genitori singoli, il miglioramento dello strumento della banca delle ore fino alla possibilità di accumulare un pacchetto di 64 ore e l' introduzione dell'istituto della banca ore solidale che permette ai lavoratori di De Rigo Vision di donare alcune delle proprie ore di permesso a favore di colleghi in difficoltà. È inoltre stato aumentato il contributo aziendale ai fondi di previdenza integrativa negoziali del settore o intersettoriali rispetto al Contratto nazionale, così come il valore individuale del welfare sanitario. Rispetto al premio di risultato, lo strumento è stato esteso anche ai lavoratori in somministrazione che abbiano trascorso almeno sei mesi in azienda. «Abbiamo introdotto diverse novità - ha sottolineato l'amministratore delegato, Miclele Aracri - focalizzandoci in particolare su welfare e strumenti di conciliazione vita-lavoro con l'obiettivo di fornire condizioni maggiormente favorevoli per coniugare l'attività lavorativa con le esigenze familiari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA