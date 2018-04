Davide, 26 anni, sparito in Slovenia: la polizia cerca il corpo nel fiume

di E. B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - La polizia slovena sta cercando il corpo din, lo studente 26enne originario della provincia di Ferrara,della capitale slovena. Il giovane, le cui ricerche stanno continuando incessanti dallo scorso 25 marzo, sarebbe caduto nel fiume e trascinato dalla corrente. Se sia trattato di malore o caduta accidentale non è dato da sapere. Nessuna ufficialità al momento, ma secondo il "Resto del Carlino" ci sarebbero poche speranze.Sono ore di ansia e angoscia per i famigliari di Davide che avevano denunciato la sua scomparsa anche attraverso i mezzi social: erano poi rimbalzate notizie relative ad una serie di avvistamenti stando alle quali il 26enne era stato vistomentre faceva, al supermercato Pam di viale Miramareda una guardia giurata dell'Italpol ed infine in un bar rionale. L'ultimo accesso ai social di Maran è del 23 marzo scorso. Dal 25 il telefono risulta staccato. Le indagini proseguono nel più stretto riserbo. Le autorità italiane e slovene sono al lavoro insieme alle forze dell'ordine e alla famiglia; anche la Farnesina sta seguendo il caso. Il sito "estense.com" riferisce didi una abitazione privata, in possesso della polizia slovena che avrebbe immortalato un giovane, corrispondente a Davide che, nel rientrare al suo alloggio percorrendo uno dei ponti di Lubiana (il ponte dei Draghi) sarebbe caduto accidentalmente nel fiume senza riuscire ad aggrapparsi per risalire a riva.