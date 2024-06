VAL DI ZOLDO - In tutti questi anni non è emerso un solo elemento che potesse far sperare di ritrovare in vita Dario Zanolli, il gelatiere scomparso all’età di 69 anni dalla sua casa di Forno di Zoldo domenica 14 luglio 2013. Ora la famiglia tramite l’avvocato Antenella Calabro ha fatto le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale con la richiesta di dichiarazione di morte presunta al Tribunale di Belluno. Come prevede la procedura c’è l’invito «a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire alla Cancelleria del Tribunale di Belluno entro 6 mesi dalla pubblicazione». Se nessuno si farà avanti poi ci sarà la sentenza di morte presunta.



LE RICERCHE

Dario Zanolli abitava in via dei Sassi, 21, nell’allora comune di Forno di Zoldo. Quel 14 luglio 2013 sparì nel nulla, dopo aver posteggiato la sua auto davanti al distributore di benzina all'uscita della galleria di Forno di Zoldo. Vennero effettuate diverse battute con ricerche che impegnarono i soccorritori per giorni: una quarantina di persone, tra soccorritori delle Stazioni di Val di Zoldo, Val Fiorentina, Pieve di Cadore, Longarone, Belluno e Agordo, finanzieri, vigili del fuoco. Venne anche scandagliato il lago artificiale di Pontesei: l’operazione durò un intero pomeriggio con impegnati il gruppo Speleo alpino fluviale (Saf) dei vigili del fuoco di Belluno i sommozzatori di Vicenza e i volontari di Zoldo Alto, alla presenza dei militari di una pattuglia dei carabinieri di Forno di Zoldo. La ricerca venne effettuata all’imbocco del lago, dove si immette il torrente. Nella lunghe battute poi vennero perlustrati tutti i sentieri di Casera vecchia di Col Marsang, Vallazza, Mugon Fagarè, Pra de Val Fagarè, Belvedere, Casera Mezzodì, Crode de Romano, Castelin, nonché sondate le acque del Maè.



GLI APPELLI

Le lunghe battute iniziarono dopo denuncia della scomparsa da parte dei familiari, formalizzata il 18 luglio 2013, per finire qualche giorno dopo a causa della carenza di elementi utili. L’annuncio con la richiesta di informazioni da parte di chiunque possa fornirle è ancora visibile nelle pagine della trasmissione televisiva che si occupa di persone scomparse “Chi l’ha visto?”: «Al momento della scomparsa indossava una maglietta e pantaloni tecnici di colore grigio e uno zaino leggero. Potrebbe aver portato con sé un pile rosso e un paio di occhiali da sole». L’uomo che aveva 69 anni all’epoca della scomparsa aveva capelli e baffi bianchi, occhi chiari ed è di media statura.