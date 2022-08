Dario Bond lascia Forza Italia in polemica con la gestione delle candidature delle Politiche: era il n. 2 del partito in Veneto

BELLUNO - Lascia Forza Italia il deputato Dario Bond, vicecoordinatore regionale per il Veneto, in polemica con la gestione delle candidature per le Politiche, e del partito di Berlusconi in generale.

Bond oggi - 20 agosto - ha brevemente sottolineato che «in Veneto ci sono province dove non si farà nemmeno campagna». La decisione verrà ufficializzata nei prossimi giorni. «Sono in Forza Italia dall'inizio, e così non si può andare avanti», ha concluso.

Bond ha 61 anni ed è feltrino, deputato dal marzo 2018.