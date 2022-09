Elio, dal Brasile fino a Lamon per rivedere il paese d'origine: gran festa di amici e parenti

LAMON - «Una graditissima visita. Elio Melchioretto vive in Brasile ed è originario di Lamon e più precisamente della frazione di Pezzé. In questi giorni con la sua famiglia è ritornato a far visita al suo amato paese d'origine. Le radici non muoiono mai e creano alberi forti e intrecci di ramo che si nutrono dell'amicizia». Così la ex sindaca Ornella Noventa commenta la foto postata sui social, riscuotendo decine di commenti soprattutto di oriundi dal Brasile.

Il legame della ex prima cittadina con il Brasile è profondo: nel novembre del 2017 aveva fatto visita anche alla cittadina brasiliana di Iomerè con moltissimi discendenti di Lamon. Lamon è ora gemellato ufficialmente dallo scorso autunno del 2021 con Iomerè con tanto di carte di riconoscimento ufficiale. Ma anche il legame dei brasiliani con Lamon è profondissimo e decine di emigranti tornano nella loro cittadina a scoprire le loro origini.

C'è stata quindi una visita della famiglia di Elio Melchioretto con moglie: c'è anche lei nella foto e nel mezzo con Ornella Noventa. Da parte sua una lamonese Cinzia Canal ha a sua volta detto: «Beh! Allora deve essere che il Brasile quest'anno mi fa tremare il cuore. A Pezzé, più precisamente ai Correntini, c'era una famiglia di Melchioretto, primi cugini di mio padre. Di soprannome erano dei Croste e anche dei Bugni.

Le cugine che io ho conosciuto, erano zia e nipote: la zia si chiamava Rosa Melchioretto, non si era mai sposata ed era vissuta tutta la vita a Roma; lavorava là come donna delle pulizie alle Medaglie d'Oro, è mancata novantenne nei primi anni 80. Zia Rosa è vissuta da pensionata con sua nipote Folomena, pure lei non sposata, e insieme abitavano a Ramon di Loria (Riese Pio Decimo). Avevano parenti in Brasile. Vivevano in una casina che era la più poetica che io abbia mai visto. Andavamo regolarmente a trovarle. Zia Rosa ricordava spesso che sia ai Correntini che in Brasile «Abita i mé dermani Melchioretto». E ha proseguito: «Filomena era stata prigioniera in Germania e a Ramon di Loria aveva un piccolo sgabuzzino davanti casa dove aggiustava ombrelli. È mancata in casa di riposo a Castelfranco verso la fine degli anni 80. Aveva avuto in affido una bambina cresciuta con lei e in seguito sposata a Milano. Erano donne di una generosità d'animo e di una semplicità indescrivibili. Chissà se fossero parenti nostre e anche dei visitatori brasiliani di oggi a Lamon?». L'ex-sindaco ha commentato: «Che storia incredibile».