VALLE DI CADORE - Ancora danni da tir in transito sullaa Valle di Cadore e questa volta sono ingenti. Non è più il “solito” guard rail a Vallesina, questa volta il bisonte della strada - proveniente dell’Est Europa - si è portato via letteralmente un pezzo di casa, alla, dandosi poi alla fuga. In quel punto c’è il semaforo “intelligente” installato dall’Anas l’anno scorso.«Ho l’impressione che il semaforosoffra il caldo», commenta Maurizio Zampolli, il proprietario dell’immobile sui social postando foto e denunciando l’accaduto. «L’ennesimo incidente, l’ennesimo problema,- ha detto il- io continuo a sostenere che la galleria non sia assolutamente la soluzione a tutti i mali, ma è necessario risolvere questo problema». Per quel punto di Valle infatti la soluzione definitiva è in arrivo: la variante che allontanerà il traffico dal suo centro storico. L’amministrazione di Marianna Hofer si è battuta per avere la variante lunga e non la mini con la galleria che sarebbe sbucata appena dopo il piazzale di Sebbie, penalizzando gli. E la variante di Valle, come assicurato da Anas, sarà la prima ad avviare i lavori.Intanto per il proprietario del palazzo resta il problema dei danni: il tir straniero dopo essersi portato via un pezzo di muro, l’angolo in basso lato strada e aver innescato un ingorgo con mezzi praticamente incastrati, si è dato alla fuga senza nemmeno chiedere a chi avrebbe dovuto pagare i danni.