Effetto Constantini: per la prima volta nella storia dei Mondiali la nazionale femminile di curling ai playoff per le medaglie

BELLUNO - Storico risultato della nazionale femminile di curling, in buona parte veneta e bellunese (l'allenatrice Violetta Caldart è cadorina di Auronzo e 3 delle 4 giocatrici titolari sono di Cortina): per la prima volta l'Italia accede alle fasi finali e decisive per le medaglie dei Mondiali. Un grande risultato, costruito in 6 giornate di competizioni intensissime: le azzurre, guidate dalla skip Stefania Constantini, medaglia d'oro olimpica nel doppio misto ai Giochi di Tokyo nel febbraio 2022 in coppia con Amos Mosaner, hanno disputato 12 incontri da domenica a oggi, a Sandviken, in Svezia, sede dei campionati iridati. Il bilancio di 7 vittorie e 5 sconfitte consente di classificarsi al quinto posto (13 le nazioni partecipanti), ed entrare nelle prime 6 era il requisito richiesto per partecipare ai playoff. La formula prevede che le prime 2 si qualifichino direttamente alle semifinali e le squadre dal 3° al 6° posto si affrontino nei quarti per determinare le altre 2 semifinaliste. Domani, sabato, si giocheranno prima i quarti e poi le semifinali; domenica le finali per l'oro e per il bronzo.

Dopo avere vinto 6 dei primi 8 incontri, le azzurre si trovavano in seconda posizione e sembravano lanciatissime ma l'equilibrio nel torneo è molto alto, così sono seguite 3 sconfitte, l'ultima ieri mattina con la Norvegia, all'extraend (il supplementare), con il risultato di 6-5. Dipendeva tutto quindi dall'incontro concluso pochi minuti fa, nel primo pomeriggio di venerdì, contro la fortissima Svezia. Guidata dall'olimpionica Constantini, la nazionale italiana, forte di una prestazione perfetta della giovane promettentissima Giulia Zardini Lacedelli (in squadra anche Marta Lodeserto e Angela Romei, unica non cortinese), ha avuto la meglio sulle scandinave nettamente. Ha fatto la differenza la quarta mano (10 quelle previste), finita 3-0 per l'Italia che ha poi controllato, chiudendo sul risultato di 7-3, senza nemmeno dover giocare la decima e ultima frazione. Stasera si giocano gli ultimi 4 incontri, non le azzurre però che hanno chiuso con un bilancio di 7 vinte e 5 perse. Qualificate anche 2 nazionali non europee, Canada e Giappone; unica imbattuta finora la Svizzera, passano il turno anche Svezia e Norvegia.

Prosegue quindi la progressione azzurra: l'exploit ai Giochi di Stefania Constantini ha aperto nuove prospettive, a iniziare dal professionismo, con l'inserimento nei corpi sportivi militari (l'olimpionica è nelle Fiamme Oro) e la creazione del Team Constantini, le stesse 4 azzurre che girano il mondo per il Club Dolomiti di Cortina partecipando a tutti i tornei più importanti. Obiettivo: arrivare super competitive alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché il curling si giocherà proprio nello stadio olimpico ampezzano. Ma intanto, si prova a salire sul podio dei Mondiali, a sognare, una partita alla volta. E la stessa Constantini, tra un mese, parteciperà ai Mondiali di doppio misto in Corea, ma non con Mosaner che preferisce giocare con la propria fidanzata (a sua volta giocatrice), bensì con Sebastiano Arman.