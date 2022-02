Stefania Constantini, oro del curling, sbarca a Malpensa: dal fidanzato Domenico baci, un peluche e una rosa rossa

MILANO - «Me la aspettavo una medaglia, me lo aveva detto prima di partire. 'Vado a prendermi una medaglia', e lei riesce sempre a prendere quello che vuole»: dagli occhi di Domenico Dalla Santa traspare tutto l'orgoglio per la sua fidanzata. L'ampezzana Stefania Constantini è la sua ragazza da sette anni, loro che ne hanno poco più di venti. Si è presentato a Malpensa vestito elegante, con un orsacchiotto di peluche e una rosa rossa. Con lui quattro amici anche loro in giacca e cravatta a sorreggere un lungo striscione 'Complimenti Stefi, fai venire i brividi', e le foto di vita della Constantini, tra amici e vacanze, insieme al percorso netto che ha portato lei e Mosaner a vincere la medaglia d'oro.

Quando vede il suo Domenico, Stefania scoppia a piangere, poi un lungo abbraccio e qualche bacio. Non era a Pechino, ha seguito tutto da casa trepidante da sportivo e giocatore (per la precisione, portiere) di hockey ghiaccio: «Ho provato grande commozione, e ovviamente mi sprona a fare meglio, anche perché l'Italia dell'hockey ci sarà alle prossime Olimpiadi». A Malpensa c'è anche Andrea Cardone, preparatore atletico che è risultato positivo al Covid il giorno prima della partenza per le Olimpiadi. È rimasto a casa a vedere trionfare la Constantini e ora la guarda pieno di orgoglio. Domani a Cortina ci sarà una festa a sorpresa, per lei che ha scritto la storia del suo sport.

Tanta enozione e qualche lacrimuccia quando Stefania esce e vede Domenico: «Amore mio...». Poi un abbraccio lungo. E racconta: «Mi chiedo sempre, ma l'ho vinta io la medaglia d'oro». Poi la fa uscire dalla giacca e la soppesa: «È proprio bella, pesante anche».

Foto: Stefania e Domenico, l'abbraccio a Malpensa.