Somministrate le prime tre dosi di cure monoclonali, la salvezza per i malati di Covid

BELLUNO - Sono state somministrate oggi anche nell'Ulss 1 Dolomiti le prime tre dosi di anticorpi, monoclonali per la cura del Covid-19. I monoclonali neutralizzano la proteina spike di Sars-CoV-2, impedendone il legame con il recettore Ace2, prevenendo così il successivo ingresso virale nelle cellule umane e di conseguenza la loro replicazione.

L'Unità operativa di Malattie Infettive ha attivato una mail ad hoc, attiva 7 giorni su 7, a cui i medici di Famiglia, le Usca, le Centrali Operative Territoriali possono inviare la richiesta di valutazione infettivologa d'urgenza per candidare il paziente in cura all'uso dei monoclonali. Tra i pazienti candidati, sono stati individuati i primi tre che corrispondevano alle indicazioni Aifa per la somministrazione: si tratta di pazienti positivi da meno di 10 giorni e che per la situazione di base erano a rischio di progressione e ricovero.