Crollo sulle Dolomiti, distacco sul monte Pelmo: una nuvola di fumo bianco si leva dalla montagna. Soccorsi in azione

BELLUNO - Crollo sul Pelmo, non si sa se vi siano persone coinvolte. Stamattina una nuvola di fumo si è alzata in Val Fiorentina e in Val di Zoldo, nei comuni di Selva di Cadore-Val di Zoldo: attorno alle 7.30 di oggi, martedì 9 agosto 2022, c’è stato un crollo sulla parete ovest del monte Pelmo, nella parte sommitale. I soccorsi stanno salendo a rassicurarsi che non ci siano stati escursionisti coinvolti.