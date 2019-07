La storica villa di Valentino Dal Fabbro nel degrado: piove e il tetto crolla

di Federica Fant

BELLUNO - È crollato una settimana fa ildellaappartenuta a. L'edificio, che si trova in via Col da Ren, a Salce, è di proprietà del Comune da una decina di anni. Era stata donata affinché diventasse uno una struttura che potesse essere utile alla comunità. La casa fu oggetto di contenzioso per oltre vent'anni, dal momento che Valentino Dal Fabbro, uomo che spese molte energie per la comunità bellunese, specie nel Comitato d'Intesa - morì d'infarto l'11 agosto di 35 anni fa, lasciando. Con l'amministrazione di Jacopo Massaro la villa venne messa in vendita, pare per una cifra di circa 500 mila euro, che con grande probabilità andrà rimodulata adesso che il tetto è crollato sotto il peso degli anni. Era resistito al tormentone di Vaia, ma le piogge degli ultimi giorni non l'hanno risparmiato. Nel 2010, con l'amministrazione di Antonio Prade, l'ipotesi era quella di destinarla a diventare un centro psichiatrico, un'idea che era piaciuta anche alla azienda sanitaria, con il benestare del dottor Bruno Forti, all'epoca primario di Psichiatria della Usl 1 di Belluno.