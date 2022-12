FELTRE - Un impegno lungo tutto l'anno. Questa è l'opera del Comitato di Feltre della Croce rossa italiana che conta a tutt'oggi poco meno di 150 volontari impegnati nel ventaglio di settori di interesse della più capillare realtà volontaristica internazionale.

IL COMITATO

A dirigere il Comitato è il presidente Andrea Zabot: «Siamo in tanti e colgo l'occasione per ringraziare tutti i volontari per l'impegno e l'opera che prestano in modo professionale. Volontarie e volontari sono tenuti ad avere una preparazione di base e avanzate per poter svolgere diversi tipi di servizi che il Comitato offre o che è chiamato a svolgere per conto di enti territoriali e statali sia a livello sanitario che di protezione civile. Questo, come ho detto, impone una forte preparazione che ogni volontario Cri deve avere assieme a una capacità di interagire anche con altre realtà come i Vigili del fuoco con cui è stata avviata una convenzione a livello nazionale, sia nella formazione che nell'attività, ovviamente per quanto concerne la nostra parte di competenza».

INFORMAZIONI

Cresciute in numero negli anni, le divise rosse della Cri sono diventate famigliari a tutti o quasi sia attraverso le immagini televisive che per la presenza anche nella partita di calcio delle serie minori o negli appuntamenti estivi aperti al pubblico, questo anche a Feltre. Per qualsiasi informazione sui servizi offerti o per entrare a far parte del mondo di Croce rossa italiana è sufficiente chiamare il numero 328 0781457 o visitare il sito www.crifeltre.it

L'IMPEGNO

Molteplici sono le possibilità di impiego nel mondo di Croce rossa italiana e per quanto riguarda l'ambito del Comitato di Feltre l'offerta è ampia. Una delle punte di diamante del Comitato è sicuramente il volo con drone per il quale Feltre è eccellenza in regione. A questo si aggiunge il soccorso piste che viene svolto sul Monte Avena e anche l'unità cinofila. Queste sono solo alcune delle possibilità che si possono incontrare nel Comitato di Feltre, ma il mondo Cri ne offre a centinaia sia nel territorio locale, nazionale e internazionale. L'opera principale viene comunque svolta nel settore sanitario con la guida di ambulanze impegnate nei trasporti richiesti da privati che in quelli svolti con l'Ulss 1 Dolomiti. Da anni infatti «è in vigore - spiega Zabot - una convenzione che porta i mezzi e i volontari Cri a prestare servizio nei trasporti secondari, il trasporto di infermi, che in quelli primari, il servizio 118». Entrambi i servizi comportano una preparazione da adeguata da parte dei volontari «che li vede impegnati in corsi e appuntamenti di ripasso per essere sempre aggiornati e pronti». In forza al Comitato di Feltre ci sono quattro ambulanze, due auto, un pick-up, un quad e una motoslitta.

I CORSI

Per vestire al divisa di Croce rossa è necessario frequentare dei corsi mirati al proprio campo di interesse tranne per il primo, il base, che è uguale per tutti. Feltre ha in programma un corso base proprio nel prossimo mese di gennaio, si tratta di una piccola serie di lezioni che però permettono all'aspirante volontario di conoscere la Croce rossa e i suoi principi e di conoscere le manovre salvavita. Al momento de superamento del primo corso la scelta di strade da intraprendere è veramente variegata. La più classica è quella di continuare imparando a operare in ambulanza, ma anche a guidarla oppure proseguire nel campo delle telecomunicazioni oltre passando anche i confini impegnando si in missioni umanitarie. Di fatto ognuno ha la propria possibilità.