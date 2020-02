Oggi aprono due cantieri. Entrambi sono legati

PONTE NELLE ALPI - Oggi a Ponte nelle Alpi aprono due cantieri. Entrambi sono legati ai lavori in corso nell'area ex Comedil e per entrambi si sono rese necessarie delle modifiche alla viabilità. Il primo è quello per la realizzazione della rotatoria che servirà da una parte come ingresso ai due nuovi insediamenti di media distribuzione della zona - il Store Super Famila e l'Eurobrico ed al nuovo parco la cui nascita è stata annunciata solo qualche giorno fa; dall'altra smisterà il traffico in arrivo da Belluno e di ingresso in via Zattieri.



IL CANTIERE

Dopo che nell'area ex Comedil mezza rotatoria è già stata realizzata, da oggi l'altra metà sarà in costruzione occupando la sede della satale 50, ovvero su viale Dolomiti. All'opera sarà agganciata anche via dei Zattieri. E per far posto al nuovo cantiere, il traffico in ingresso ed in uscita da Ponte sarà deviato su quella parte di rotatoria già realizzata all'interno del cantiere. Una limitazione che inciderà per forza di cose sul traffico di viale Dolomiti: sicuramente rallentando la velocità delle automobili, forse anche provocando qualche coda.



OPERA DI RISTORO

Durante il periodo dei lavori che dovrebbero concludersi entro il 27 marzo, rimarrà chiusa al traffico via Zattieri all'altezza dei civici 44 D, E e F; cioè nella parte finale dell'arteria. La rotatoria, va ricordato, è una delle opere che il Comune di Ponte ha ottenuto dal gruppo Cestaro che ha acquisito l'area ex Comedil. L'altra, poco distante, interessa il secondo cantiere al via oggi ed è la realizzazione della piazzetta nei pressi della biblioteca di Polpet. Quest'ultima sorgerà nello spazio ora occupato da materiale stabilizzato.



L'AREA CAMBIA VOLTO

Attorno ad essa sorgeranno una trentina di parcheggi, altri 40 verranno ricavati dopo i lavori nella zona delle stazione ferroviaria. Anche questo cantiere verrà aperto oggi e se tutto andrà bene verrà chiuso martedì 31 marzo. Per questo secondo cantiere, nell'area antistante la biblioteca civica, sempre a partire da oggi, sono previste delle modifiche alla circolazione stradale. Esse prevedono la chiusura alla circolazione stradale di tutta l'area antistante la biblioteca, compreso l'accesso pedonale alla scuola elementare Arrigo Boito, a cui si accederà esclusivamente tramite l'accesso posto in corrispondenza del palazzetto dello sport; e l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sulla parte dell'area adibita a parcheggio pubblico.

DAVANTI LA BIBLIOTECA

Infine durante l'esecuzione dei lavori, sarà possibile accedere alla biblioteca tramite il cancello posto direttamente su via Mangiarotti, cioè sul lato ovest della biblioteca stessa.

Ultimo aggiornamento: 14:37