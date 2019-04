Sclerosi multipla, bidello licenziato «Ingiustizia, m'incateno a Venezia» La scuola: inidoneo, non c'è scelta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PIEVE DI CADORE - Bidello malato di sclerosi multipla licenziato due volte. Il lavoratore ha denunciato il preside e è pronto a incatenarsi a Venezia per protesta di fronte all’ufficio scolastico regionale. Un 60enne cadorino si ritrova senza lavoro e senza pensione con una figlia da mantenere. Ritiene di aver subìto un’ingiustizia e per questo si è rivolto alla Questura. Il provveditorato bellunese invece afferma che tutto è stato fatto correttamente “da manuale”: nel caso non avessero proceduto al licenziamento sarebbero finiti nei guai per omissione di atti d’ufficio. Il collaboratore scolastico svolgeva attività nella scuola a Pieve di Cadore. Dopo le numerose assenze per la malattia è stato giudicato dalla commissione medica di verifica «non idoneo» a quel lavoro, in modo assoluto e permanente.