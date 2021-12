Covid Veneto, positivi-boom oltre 3.500, dato più elevato dall'inizio della 4. ondata. La migliore è Belluno Il bollettino

Il Covid in Veneto continua a contagiare e oggi, 8 dicembre, c'è stato un altro balzo preoccupante dei positivi che ieri erano 2.960 e 1.709 lunedì: siamo a 3.516 dato elevato ma che risente di 300 segnalazioni dei giorni scorsi arrivate ieri dall'Ulss 6 Euganea.

E' comunque l'aumento giornaliero più marcato dall'inizio della quarta ondata e segna anche 6 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio della pandemia sale a 538.767, quello dei decessi i 12.020. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 42.565 (+1.917). .

C'è però un miglioramento della situazione ospedaliera rispetto ai report di ieri. I malati Covid ricoverati nei reparti ordinari sono 741 (-31), quelli nelle terapie intensive 129 (-3).

Vaccinazioni

Resta invariato il trend di crescita delle prime dosi di vaccino anti-Covid in Veneto. Anche ieri, 7 dicembre, sono state oltre 3.000 le persone che si sono presentate agli hub sanitari per ricevere la prima dose di siero (3.284 per l'esattezza). È tornato alto il ritmo dell'attività vaccinale nella regione. Nelle ultime 24 ore sono state 46.650 le inoculazioni, delle quali 41.785 terze dosi. I cittadini veneti che hanno già ricevuto la somministrazione addizionale sono 778.722, pari al 16% della popolazione residente.

«Variante Omicron "coltivata" in Veneto»: analisi di laboratorio per capire come reagisce a vaccini e anticorpi naturali. Nuovo caso: è a Padova

Contagi nelle province del Veneto

La provincia con il maggior numero di nuovi casi è ovviamente Padova (1019 ma con i 300 del ricalcolo) poi Treviso (688), Vicenza (674), Verona (434), Venezia (468), Rovigo (115), Belluno (73).

Il bollettino della Regione Veneto dell'8 dicembre ---> Leggi e scarica

Il report di oggi

