Aumentano i casi positivi al covid19 anche in provincia di Belluno ed è corsa alla quarta dose: ieri il punto vaccinale di Tai di Cadore è andato in tilt. Ha registrato una giornata da superaffollamento, tanto che alla fine alcuni cittadini se ne sono andati. L’Ulss Dolomiti attiverà quindi una seduta vaccinale di recupero.



Attualmente, in provincia, si contano 3.644 casi positivi. Con un tasso di incidenza settimanale di 896 casi su 100mila abitanti: alta ma significativamente inferiore a quella nazionale, che si attesta sui 1.117. I nuovi casi bellunesi, rilevati negli ultimi sette giorni, sono 1.788, 167 in più rispetto alla scorsa settimana, e si collocano prevalentemente nelle fasce demografiche centrali, tra i 25 e 64 anni d’età. Nelle strutture dell’Ulss 1 Dolomiti sono ricoverate, in parte per motivi diversi e in parte proprio per covid19, 41 cittadini positivi.

Covid, quarta dose di vaccino



Negli ultimi giorni si sta registrando un aumento di richieste di tamponi e di vaccinazioni. Per i primi sono state riaperte le sedi e riattivata la possibilità di prenotazioni, che rende la seduta più tranquillità nel rispetto della tempistica, senza creare disagi ed evitando tensioni. L’azienda sociosanitaria conferma l’incremento dell’adesione alla campagna della quarta dose: nelle scorse settimane le lettere d’invito a presentarsi, in uno dei cinque centri vaccinali fino al 15 luglio, per la somministrazione della dose booster aggiuntiva del vaccino anticovid19 sono state inviate a tutti gli over 80 e agli ultrasessantenni fragili, con condizioni di salute che determinano un maggior rischio per forme gravi della malattia. Le missive sono state spedite circa un mese fa per evitare rischi di mancato recapito: in Comelico, per esempio, in alcuni casi sono giunte a destinazione una decina di giorni fa. Si era in una fase di bassa circolazione virale con basse prenotazioni ordinarie di vaccinazione. Sulla base di ciò era stata prevista un’adesione del 20-25% volata invece a 40-45%.



E per questo a Tai non ci si aspettava un’adesione così massiccia. Tanto che il ritardo di somministrazione, rispetto all’orario comunicato, è stato talvolta anche di due ore. La forte ripresa epidemica di questi giorni sta dunque determinando una maggior attenzione negli anziani alla necessità di eseguire la quarta dose con tassi di adesione che si avvicinano alla metà. Questo ha comportato alcune difficoltà la scorsa settimana, in particolare a Agordo e Feltre, con comunque regolare conclusione della seduta vaccinale. Mentre la seduta di ieri, a Tai, nonostante il potenziamento dell’organico dedicato, sempre disponibile a chiarire dubbi e a dispendere puntali informazioni, ha registrato difficoltà e rallentamenti. Pur avendo eseguito oltre 500 dosi di vaccino, alcune persone, per eccessiva attesa, non hanno potuto eseguire la vaccinazione programmata. L’Ulss dolomitica attiverà quindi una seduta vaccinale di recupero su prenotazione attiva da oggi sul sito www.aulss1.veneto.it. Molti anche i comeliani presenti a Tai e da più parti si auspica la riapertura pure del molto ben organizzato punto vaccinale di Santo Stefano.



«Stiamo registrando un’adesione molto alta – spiega Maria Grazia Carraro, direttore generale dell’Ulss – anche del 40-45 per cento. Questo vuol dire che le persone stanno accogliendo la nostra proposta di mettersi ulteriormente in sicurezza. Stiamo aumentando anche la prescrizione dei farmici antivirali, da parte dei medici di medicina generale, oltre ovviamente ai medici specialisti. Questi farmaci hanno una buona efficacia soprattutto per chi ha qualche problema, aiutano a controllare le complicanze della malattia. I dati ci dicono che dobbiamo essere responsabili, avere qualche attenzione in più: questa variante, Omicron 5, ormai prevalente, è estremamente contagiosa». Ritornano così i consigli di applicare le attenzioni imparate in due anni e mezzo di pandemia: uso della mascherina ffp2 nei luoghi chiusi, aerazione dei locali, frequente lavaggio delle mani, evitare gli affollamenti.