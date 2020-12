SANTA GIUSTINA I servizi con specifici controlli sulle regole anti-contagio effettuati dai carabinieri bellunesi hanno portato a ben 2 denunce a carico della stessa persona che, positiva, ha violato le disposizioni sanitarie. È stato scoperto a girare per il paese, per ben due volte. L'uomo, un albanese 59enne, che pensava di sfuggire ai controlli, non aveva tuttavia fatto il conto con il giro di vite previsto dai carabinieri che, proprio nei giorni che precedono le Feste, hanno rafforzato i pattugliamenti. Dopo essere stato individuato la seconda volta ha spiegati ai militari di voler farla finita. Così per lui è scattato anche il ricovero all'ospedale di Feltre.

SETTIMANA INTENSA

I carabinieri hanno operato nei giorni scorsi, prima dell'entrata in vigore di Decreti e Ordinanze, e si sono concentrati in modo particolare sul pericolo di assembramenti e sulla possibilità che qualcuno si allontanasse dal domicilio pur essendo positivo al virus. Dei veri e propri controlli d'iniziativa sul fronte anti-Covid, avviati prima dell'ordinanza regionale. «L'obiettivo era di assicurare maggior sicurezza dal punto di vista sanitario», hanno spiegato i vertici della caserma di viale Europa. Il bilancio complessivo dell'intera settimana di lavoro sulle strade della provincia di Belluno è di 3 persone arrestate, 2 denunciate per violazioni alle norme anti contagio e una terza denuncia scattata per la violazione del divieto di avvicinamento. Ma per arrivare a questi numeri i carabinieri hanno identificato ben 178 persone e controllato 103 mezzi.

A SANTA GIUSTINA

È nel Feltrino, a Santa Giustina, che i carabinieri hanno avuto più da fare sul fronte dei controlli anti contagio. A richiedere il loro intervento a 72 ore di distanza sempre la stessa persona. I militari, quindi, sono stati costretti ad intervenire ripetutamente. Per ben due volte un uomo, positivo al tampone per individuare il coronavirus, è stato notato mentre camminava per il centro del paese. Per lui è scattata la contestazione di violazione dell'articolo 260, comma 1, del testo unico sulle leggi sanitarie. Il 59enne, cittadino albanese, residente a Santa Giustina è quindi stato identificato e per lui sono arrivate due denunce. Ad appena tre giorni di distanza l'una dall'altra. La sua positività al covid, del resto, gli imponeva la quarantena che lui si è ben guardato dal trascorrere all'interno delle mura domestiche. «Durante il secondo controllo - hanno spiegato le forze dell'ordine - l'uomo manifestava notevole alterazione ed intenti suicidi». Parole e frasi sconnesse che hanno costretto i militari a richiedere anche l'intervento dei sanitari che lo hanno accompagnato all'ospedale di Feltre.



L'IMPEGNO

Sul fronte dei pattugliamenti anti contagio l'attenzione rimane estremamente elevata da parte delle forze dell'ordine. In questi giorni, se possibile, saranno addirittura incrementati: la capillarità territoriale dell'Arma permette infatti di controllare anche zone periferiche e decentrate, consentendo spesso un immediato intervento. I controlli, chiaramente proseguiranno anche nei prossimi giorni con l'obiettivo di far rispettare le Ordinanze e i Decreti ma anche per valutare che qualcuno positivo, come in questo caso, violi le disposizioni sanitarie in un momento in cui la diffusione del virus non mostra alcun segno di cedimento. Durante le festività tutta l'Italia diventa zona arancione o zona rossa a seconda dei giorni e di pari passo le norme si fanno più stringenti, limitando di molto la possibilità di spostarsi. Rispetto alle regole già note per la zona arancione e quella rossa ci sono però delle novità: si potranno anche andare a trovare parenti e amici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA