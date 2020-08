La Lazio, arrivata lunedì sera ad Auronzo di Cadore, con la pioggia e un bel po’ di persone ad accogliere la comitiva all’uscita del pullman, ha iniziato ieri la sua preparazione ai piedi delle Tre Cime in vista della nuova stagione che la vedrà impegnata anche in Champions League. Ma già la prima giornata di preparazione ha riservato un importante cambio di programma. Non si è disputata, infatti, l’amichevole contro i dilettanti dell’Auronzo. Né si giocheranno le altre due amichevoli in programma questa settimana contro Cadore e San Giorgio.

TEMPI STRETTI

Impossibile per i dilettanti bellunesi sottoporsi per tempo ai tamponi. Eccessive, in ogni caso, le spese che le società sarebbero state obbligate a sobbarcarsi. «Sottoporre tutta la comitiva ai tamponi - commenta il ds del San Giorgio, Moreno Della Vecchia – significava affrontare una spesa di qualche migliaio di euro cui per altro avevamo chiesto alla Lazio di concorrere. Ma il problema è che il protocollo per i dilettanti è incompatibile con quello dei professionisti». Quindi, non solo una questione di tamponi. «Alternative – anticipa Della Vecchia – ad oggi, il San Giorgio non ne ha: vedremo di organizzare qualche amichevole in famiglia». La Lazio (che conta su un organico di 28 giocatori ai quali si aggiungerà probabilmente domani anche il nuovo acquisto Pepe Reina), invece, nel frattempo, ha confermato le due amichevoli che erano state programmate contro altrettante formazioni professionistiche: il primo settembre Immobile e compagni giocheranno contro il Padova e il 4 settembre contro il Vicenza, neopromosso in serie B. All’allenamento di ieri erano assenti, oltre ai lungodegenti Lulic e Proto, Adekanye, Correa e Patric (sono rimasti a Roma in quarantena preventiva).

IN CAMPO

L'allenamento mattutino della squadra della Capitale al Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo è iniziato alle 10. Al termine di una seduta dedicata ad lavoro sulla forza in palestra, la squadra ha svolto dei "torelli" sul campo. Il tutto si è concluso con un'esercitazione di possesso della palla. Quindi, per qualcuno, un po' di recupero nell'acqua gelida del lago. Sul campo adiacente a quello principale hanno lavorato a parte in maniera differenziata Acerbi ed Escalante che poi hanno praticato un lavoro di scarico in palestra. Leiva e Cataldi, invece, si sono allenati all'interno dell'impianto. Sei invece le assenze ufficiali: Lulic e Proto (infortunati, non si aggregheranno alla squadra che tra qualche settimana) oltre a Correa, Adekanye, Patric e Akpa Akpro. Nel pomeriggio alle 17, quando si sarebbe dovuta giocare l'amichevole con l'Auronzo, ha preso il via la seconda seduta di allenamento della giornata. Il Comune di Auronzo ha fornito nel frattempo alcune informazioni per seguire questi allenamenti. Le sessioni si svolgeranno ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Tali sessioni sono però suscettibili a modifica secondo i carichi e la risposta degli atleti. Tendenzialmente è previsto un allenamento ogni giorno con una giornata di sospensione alla settimana. La stessa amministrazione comunale, sul sito istituzionale, fornisce le indicazioni su come prenotarsi per seguire tali sedute, gli accessi allo stadio saranno contingentati. «Si consiglia – spiega la nota del Comune - di informarsi quotidianamente sulle sessioni di allenamento del giorno successivo.