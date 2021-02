Multa e bar chiuso: erano in quattro allo stesso tavolo

AGORDO - Più di quattro persone non conviventi sedute allo stesso tavolo e nessuna distanza interpersonale tra quelle servite al banco: due violazioni delle norme anti Covid-19 che ai “Due angeli” di Agordo sono costate una sanzione pecuniaria nonché la chiusura dell’esercizio per cinque giorni. Il locale, gestito da una famiglia cinese, è ristorante ma anche bar e pensione.

SOPRALLUOGO IN VIA CARRERA

L’episodio contestato ai titolari dell’attività è stato registrato lunedì, nel primo pomeriggio, quando i carabinieri di Agordo erano in sopralluogo in via Carrera. Al numero 4 di quella stradina del centro storico si sono accorti di una presenza non consona rispetto alle attuali disposizioni volute per il contenimento della pandemia in corso. I militari della locale stazione guidata dalla comandante Sara Amato, una volta entrati, hanno così accertato la presenza di una ventina di persone. Ma soprattutto che la titolare del locale non stava osservando le norme vigenti in materia di contrasto delle diffusione del Corona virus, consentendo la consumazione ai tavoli a oltre quattro persone non conviventi e non facendo rispettare la distanza interpersonale prevista tra quelle servite al banco. Ecco quindi scattare la sanzione che prevede una multa dai 400 ai 1000 euro nonché la chiusura del locale per cinque giorni.

I CONTROLLI

Mentre i militari dell’Arma annunciavano questa operazione, ieri la Prefettura comunicava i dati dei controlli avvenuti la settimana scorsa nel Bellunese: 1460 persone verificate con 18 sanzioni; 377 attività verificate con una sanzione e una chiusura provvisoria. Quest’ultima, relativa proprio ai “Due Angeli” che in Facebook giusto due anni fa, un periodo in cui il lockdown non si sapeva nemmeno cosa fosse, invitava gli agordini alla propria festa di compleanno proponendo apericena, anatra alla pechinese, involtini primavera, gamberi e patate fritte. «Ringraziamo tutti gli agordini - fu il commento espresso - Siete i clienti migliori, come fratelli e sorelle». Di contro, numerosi complimenti per la cucina e la simpatia proposti nella gestione dei “Due angeli”. Uno spirito, quello del locale, sicuramente non modificato nel tempo. Da qua il desiderio di ritrovare clienti e amici e forse, magari in buona fede, quel “lasciarsi andare” che è costato caro essendo sfociato in una violazione delle severe norme anti covid. Tra i commenti nei social alla notizia agordina infatti, la duplice posizione: “Appurato che è doveroso rispettare le leggi - il giudizio più diffuso - è vero anche che la gente ha voglia di tornare a vivere. Ok le multe, ma non crocifiggiamo chi ha voglia di stare in compagnia”.

