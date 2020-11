LORENZAGO DI CADORE - Positivo esce di casa e va nella piazza del paese. Ancora una storia di irresponsabilità, oltre che di illegalità in questo periodo di pandemia da Covid. Dopo la coppia del Comelico che andava a fare shopping pur avendo il virus, sabato è stato scoperto un caso simile a Lorenzago.

Festa sotto al ponte degli Alpini: arriva la polizia, ragazzi in fuga ma poi fermati e multati di 7mila euro

La vicenda è venuta alla luce grazie ai controlli dei carabinieri che, unitamente alle altre forze di polizia, hanno effettuato diversi blitz per la verifica del rispetto delle norme anticovid. Gli accertamenti dei militari della Compagnia di Cortina hanno consentito sabato di denunciare un uomo di 74 anni di Lorenzago di Cadore trovato nella locale piazza anziché nella sua abitazione dove avrebbe dovuto rimanere per positività al virus. È scattata inevitabilmente la denuncia per la violazione del “Testo Unico delle Leggi Sanitarie” (articolo 260 del regio decreto numero 1265 del 1934), che prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5mila euro. «Numerose sono state le segnalazioni per sospette violazioni alle prescrizioni - spiegano dal comando provinciale dell’Arma - tutte però rivelatesi infondate».

Positivi e in isolamento, vanno tutti i giorni per negozi: coniugi nei guai COMELICO SUPERIORE - Se ne andavano in giro a fare shopping nei negozi, ma erano positivi. I carabinieri di Santo Stefano hanno denunciato in stato di libertà una coppia di coniugi residenti a Comelico Superiore per aver violato le leggi sanitarie (art.

© RIPRODUZIONE RISERVATA