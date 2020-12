SAPPADA - La comunità di Sappada, ma anche quella del Comelico dove per decenni aveva lavorato come infermiera professionale, ha appreso con dolore la morte di Maria Grazia Galler, 74 anni, colpita dal coronavirus alcuni giorni fa e ricoverata all’ospedale di San Daniele del Friuli, dove le cure mediche intraprese non sono riuscite a salvarla. Di famiglia di albergatori, Maria Grazia Galler aveva intrapreso la professione di infermiera, operando nell’Usl di Pieve di Cadore e nel distretto sanitario di Santo Stefano. Molto apprezzata per le sue qualità professionali, anche nella vallata germanofona aveva un ruolo di consulente sanitaria, pronta sempre a intervenire nelle situazioni dove la sua conoscenza delle malattie riusciva a dare risposte ai problemi immediati che si presentavano prima ancora dell’arrivo del medico di base.

L’IMPEGNO

In pensione da una decina d’anni, continuava la sua presenza volontaria nelle famiglie delle borgate, con una stima che le veniva riconosciuta da tutti. Lo scorso anno si era candidata per il consiglio comunale nella lista “Sappada cambia”, ottenendo il maggior numero di preferenze ed entrando in consiglio sui banchi della minoranza. Il sindaco Manuel Piller Hoffer ha espresso la partecipazione al dolore della famiglia scrivendo: «L’Amministrazione del Comune di Sappada esprime cordoglio e vicinanza ai familiari per la scomparsa di Maria Grazia Galler, ci ha lasciati all’improvviso: a fine novembre aveva ancora partecipato ad una seduta consiliare. La ricordiamo attiva nel sociale, ho personalmente apprezzato ed accolto alcuni suoi suggerimenti, che Maria Grazia dava in silenzio, senza clamore mediatico». Il gruppo di Sappada Cambia sottolinea la grave perdita non solo per la lista ma per l’intera comunità. «Maria Grazia lascia un vuoto incolmabile -dicono i colleghi di minoranza- la sua preoccupazione era costante nel fare il bene degli altri».

IL CORDOGLIO

Nell’impegnarsi per entrare in consiglio comunale Maria Grazia scriveva: «In tanti anni di professione ho avuto il privilegio di incontrare ed ascoltare molte persone del mio paese. Questo mi ha resa consapevole delle problematiche e delle difficoltà che dobbiamo affrontare e credo sia importante sentirsi comunità per sostenere chiunque possa avere bisogno di piccoli gesti concreti». In Comelico la notizia della morte di Maria Grazia Galler ha colpito quanti l’avevano conosciuta. «Un’infermiera di grande professionalità - dice una operatrice le distretto di Santo Stefano- che ha lasciato un ottimo ricordo tra colleghi e utenti dei servizi sanitari anche dopo il suo pensionamento». Maria Grazia Galler lascia il marito Orazio Cian, i figli Gianluca, Piergiorgio e Francesco, i sei nipotini, la sorella Anna Maria dell’albergo Cristina.



