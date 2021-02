Torneo di briscola al bar dopo le 18: sanzionato titolare e 10 clienti-giocatori

FELTRE - A seguito di alcune ripetute segnalazioni, i Carabinieri della stazione di Feltre, nella tarda serata di domenica, 31 gennaio, controllavano il bar "D'Alberto" di Tomo di Feltre. «Le segnalazioni trovavano riscontro - spiegano i militari - nelle numerose auto parcheggiate nei pressi del locale dopo le 18. Effettivamente nel bar, apparentemente chiuso, erano presenti 10 persone intente a consumare bevande e a giocare a briscola in un vero e proprio torneo in violazione di qualsiasi norma vigente, anche quelle del buon senso. Le persone sanzionate alla fine sono state effettivamente 10 compresa la chiusura del locale per 5 giorni».

