BELLUNO - Abbandonati nelle loro stanze. Costretti a saltare le terapie e, da circa una settimana, tutti positivi al covid. È la situazione drammatica, per alcuni versi agghiacciante, che stanno vivendo 39 ospiti di una residenza sanitaria assistenziale di Belluno. Persone fragili con disabilità psichiatriche gravi e gravissime. Tanto che per loro è impossibile, ad esempio, comunicare se la doccia è troppo fredda o se hanno male da qualche parte. Ma che possono diventare violente e aggressive se non ricevono le cure necessarie. Una situazione denunciata prima dai familiari e poi dal sindacato, e che l'Usl 1 Dolomiti ha confermato: «Abbiamo sempre monitorato la situazione nella rsa di Cusighe. Da febbraio 2018, 6 controlli diretti e 18 ispezioni, di cui 4 dal 20 ottobre 2020 ad ora. Sopralluoghi che hanno portato a contestazioni e in alcuni casi a sanzioni». Purtroppo non è finita qui: mancano infermieri, operatori socio-sanitari e addetti alle pulizie. Quei pochi che sono rimasti in servizio lavorano in un'area covid con camici di carta-stoffa.

LA SITUAZIONE La struttura si trova a Cusighe, una frazione di Belluno, a 3 chilometri dal centro. Nel 2017 l'Usl 1 Dolomiti l'ha affidata in appalto alla cooperativa Rosa di Agrate Brianza (Monza). «All'inizio ci siamo interessati alla situazione dei dipendenti per questioni legate all'orario lavorativo, mai rispettato, alle paghe più basse, alla non conformità dei dispositivi di protezione individuale» racconta Marianna Pasini della Uil. Ma la situazione sindacale passa in secondo piano di fronte a una situazione che per gli ospiti fragili è precipitata. «Nella prima ondata il virus non ci aveva nemmeno sfiorati racconta una dipendente da 9 giorni siamo quasi tutti contagiati ma non abbiamo ricevuto alcuna formazione. Ci hanno mostrato solo dei video che spiegano come dobbiamo vestirci prima di entrare in un'area covid».

I PERICOLI La rsa di Cusighe è divisa in due ali: la Blu e la Verde. Quando sono stati scoperti i primi positivi, la direzione li ha spostati tutti da una parte ma non ci si è preoccupati del fatto che i dipendenti, per potersi cambiare, avrebbero dovuto attraversare l'area covid. «Era l'unico modo per raggiungere lo stanzino con le nostre cose continua la dipendente e inoltre ci davano una mascherina che doveva durare per tutto il turno. Quindi 7 ore e mezza. Mentre è noto che dopo 3-4 ore bisogna buttarla». Un altro capitolo riguarda i camici: infermieri e oss, pur lavorando a stretto contatto con pazienti positivi, sarebbero stati costretti a indossare «camici in carta-stoffa, quindi non idrorepellenti. In altre parole, la maggior parte del corpo è esposta al rischio di contagio perché i liquidi possono filtrare». Il risultato è che la maggior parte di loro si è ammalata. Compresi gli addetti alle pulizie.

L'AMBULATORIO «L'ambulatorio infermieristico è stato un immondezzaio per giorni ha confidato l'oss e abbiamo avuto problemi anche con gli ospiti perché eseguiamo 39 docce al giorno: camere e bagni vanno sanificati e questo, a volte, non è stato fatto». Nella rsa di Cusighe ci sono in totale 57 dipendenti e collaboratori, compresi oss, infermieri, addetti alle pulizie e ausiliari vari. Solo 13 di loro sono attualmente negativi e devono coprire tutti i turni con evidenti difficoltà. È capitato che i pazienti venissero alzati dal letto alle 11 di solito il limite è alle 9.30 o saltassero le terapie. La direttrice della rsa Erica Tonetto non ha voluto fornire chiarimenti alla richiesta di un colloquio. Mentre l'Usl 1 Dolomiti, incaricata del controllo, ha confermato di avere eseguito varie ispezioni, alcune concluse con sanzioni nei confronti dell'amministrazione della struttura. L'Usl ha poi aggiunto di aver inviato «3 infermieri e 2 operatori socio sanitari a supporto o sostituzione delle carenze lamentate. Il monitoraggio è giornaliero». Nonostante questo, non si placano le denunce di familiari e dipendenti, che continuano a chiedere un potenziamento e un miglioramento dei servizi. I pazienti, impossibilitati a esprimersi, restano blindati.

Ultimo aggiornamento: 13:38

